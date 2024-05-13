ЗСУ знищили стратегічний запас пального військ РФ на окупованій Луганщині

Ситуація з доставкою пального в окупованій Росією Луганській області стала ще більш напружено. Стратегічного запасу вже немає.

Що відомо про знищення запасів пального РФ на Луганщині

Як зазначається в повідомленні, після двох займань на нафтобазах у Луганську та Ровеньках окупанти лишилися можливості накопичувати і зберігати значний об'єм продуктів переробки нафти в одному місці.

Тепер нестачу відчутно ще більше. Звісно, що поставки пального росіянами до окупованої Луганщини не припиняються, але вони не відповідають поточним потребам. Й стратегічного запасу вже немає, — додали в ОДА. Поширити

Що відомо про вибухи в Луганську 7 травня

7 травня в окупованому Луганську пролунали вибухи. Російські окупанти заявили, що нібито ЗСУ вдарили по нафтобазі ракетами ATACMS.

Після цього у мережі почали публікувати відео масштабної пожежі в окупованому місті.

Також повідомлялося про нібито п'ятьох постраждалих, всі вони — працівники нафтобази. Також спалахнув газопровід. Зазначимо, що пожежа на нафтобазі у Луганську близько доби.

Окрім цього 10 травня в тимчасово окупованих Ровеньках у Луганській області пролунали вибухи, повідомлялось про пожежу на нафтобазі.

Ровеньки знаходяться в глибокому тилу окупованої Луганщини — за 110 км від лінії фронту. Місто окуповане з 2014 року.