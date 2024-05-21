Британская разведка назвала новую цель российского наступления в Донецкой области
Категория
Украина
Дата публикации

Британская разведка назвала новую цель российского наступления в Донецкой области

Минобороны Британии
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Российское наступление на востоке Украины продолжается, несмотря на то, что оккупанты открыли новый фронт в Харьковской области. Оперативной целью является Покровск.

Российская армия продолжает наступление на Донбассе

Как отмечает разведка, российские войска продолжали сосредоточивать свои оперативные действия на направлении к северо-западу от Авдеевки, нанося удары по широкому фронту с обеих сторон от шоссе Е50.

Российские войска, вероятно, добились ряда небольших тактических успехов за последние 72 часа, хотя, вероятно, и дорогой ценой, говорится в сообщении.

По данным британской разведки, шоссе Е50 является главной линией сообщения между захваченным Россией Донецком и украинским городом Покровск, который находится примерно в 30 км от текущей линии фронта, но, вероятно, является российской оперативной целью.

Российские атаки в этом направлении, скорее всего, направлены на создание заметного раскола украинских сил в Донецкой области.

Севернее Бахмута, в районе города Сиверск, украинские силы сообщили о тяжелых столкновениях с российскими войсками 18 и 19 мая 2024 года, во время которых были обстреляны украинские позиции в Белогоровке, Веркнокаменском и Разделовке.

Достижения России в этой области остаются очень ограниченными, отмечают в Минобороны Британии.

РФ снова проигрывает битву во времена Яр

17 мая батальон бронетехники РФ численностью около 20 человек вышел из Донецка и направился в сторону Временного Яра.

Если раньше он мог быстро достичь своей цели, то теперь украинская армия делает невозможным продвижение врага.

Несмотря на скорые успехи в первые недели штурма Времен Яра, включая выход на канал и, в некоторых случаях, пересечение его небольшими группами, россияне в конце концов не смогли закрепиться на другой стороне и продвинуться дальше, — пишет аналитическая группа Frontelligence Insight.

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