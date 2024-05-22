Шаппс закликав позаблокові країни Європи приєднатись до НАТО

За словами очільника Міноборони Британії, його країна підтримуватиме і сприятиме вступу до Альянсу таких позаблокових європейських держав як Ірландія, Мальта, Австрія та Швейцарія.

Я буду виступати за те, щоб до НАТО вступили усі ті, хто користується захистом Альянсу. Деякі європейські країни ефективно користуються захистом НАТО, вони насолоджуються перевагами свободи, але не приєднуються до колективного стримування континенту. Проте, коли вовк знаходиться біля задніх дверей європейської безпеки, не повинно бути місця для нейтралітету, — наголосив Шаппс, говорячи про загрозу з боку РФ. Поширити

Як агресія РФ проти України сприяє посиленню НАТО

У матеріалі видання зазначається, що розв’язана Кремлем злочинна війна проти України викликала дискусії у низці позаблокових європейських країн.

Відомо, що Фінляндія та Швеція протягом останніх двох років все ж приєдналися до альянсу.