Глава Міноборони Британії закликав всі європейські країни приєднатись до НАТО
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Глава Міноборони Британії закликав всі європейські країни приєднатись до НАТО

Грант Шаппс
Джерело:  Politico

Очільник Міноборони Великої Британії Грант Шаппс закликав нейтральні європейські країни отримати членство в НАТО. 

Шаппс закликав позаблокові країни Європи приєднатись до НАТО

За словами очільника Міноборони Британії, його країна підтримуватиме і сприятиме вступу до Альянсу таких позаблокових європейських держав як Ірландія, Мальта, Австрія та Швейцарія.

Я буду виступати за те, щоб до НАТО вступили усі ті, хто користується захистом Альянсу. Деякі європейські країни ефективно користуються захистом НАТО, вони насолоджуються перевагами свободи, але не приєднуються до колективного стримування континенту. Проте, коли вовк знаходиться біля задніх дверей європейської безпеки, не повинно бути місця для нейтралітету, — наголосив Шаппс, говорячи про загрозу з боку РФ.

Як агресія РФ проти України сприяє посиленню НАТО

У матеріалі видання зазначається, що розв’язана Кремлем злочинна війна проти України викликала дискусії у низці позаблокових європейських країн.

Відомо, що Фінляндія та Швеція протягом останніх двох років все ж приєдналися до альянсу. 

Коментарі Шаппса з'явилися в той час, коли він закликав існуючих членів НАТО збільшити витрати на оборону до 2,5 відсотків ВВП. Поточна мета Альянсу — витрачати на оборону щонайменше 2 відсотки ВВП, чого дотримуються близько двох третин з 32 членів НАТО. Нещодавно Британія пообіцяла досягти 2,5% до кінця десятиліття, і Шаппс пообіцяв наполягати на цьому питанні на ювілейному саміті НАТО, присвяченому 75-річчю Альянсу, який відбудеться у Вашингтоні в липні, — підкреслюють автори матеріалу.

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