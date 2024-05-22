Очільник Міноборони Великої Британії Грант Шаппс закликав нейтральні європейські країни отримати членство в НАТО.
Шаппс закликав позаблокові країни Європи приєднатись до НАТО
За словами очільника Міноборони Британії, його країна підтримуватиме і сприятиме вступу до Альянсу таких позаблокових європейських держав як Ірландія, Мальта, Австрія та Швейцарія.
Як агресія РФ проти України сприяє посиленню НАТО
У матеріалі видання зазначається, що розв’язана Кремлем злочинна війна проти України викликала дискусії у низці позаблокових європейських країн.
Відомо, що Фінляндія та Швеція протягом останніх двох років все ж приєдналися до альянсу.
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