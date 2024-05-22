Очільник комітету із закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхкельсон закликає членів Альянсу дати відсіч Росії, поки не пізно.
Путін може розпочати війну за Балтійське море
Гучні публічні заклики Міхкельсона стали реакцією на статтю російського опозиційно видання Moscow Times.
Як відомо, нещодавно медіа опублікувало проєкт документа, в якому йдеться про плани РФ в односторонньому порядку змінити морські кордони країни з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі.
НАТО досі демонструє страх перед РФ
Естонський дипломат звертає увагу на те, що навіть посли країн НАТО бояться розпочати спільний візит до Києва, щоб це не виглядало, ніби НАТО у стані війни з Росією.
Він також переконаний в тому, що російський диктатор Путін розглядає свою кампанію в Україні як частину битви за руйнацію визначеного Заходом світового порядку.
Одна з головних цілей Кремля наразі — підірвати авторитет Альянсу.
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