НАТО час прокинутися. В Естонії попереджають про нове потенційне вторгнення РФ
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НАТО час прокинутися. В Естонії попереджають про нове потенційне вторгнення РФ

армія РФ
Джерело:  online.ua

Очільник комітету із закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхкельсон закликає членів Альянсу дати відсіч Росії, поки не пізно.

Путін може розпочати війну за Балтійське море

Гучні публічні заклики Міхкельсона стали реакцією на статтю російського опозиційно видання Moscow Times.

Як відомо, нещодавно медіа опублікувало проєкт документа, в якому йдеться про плани РФ в односторонньому порядку змінити морські кордони країни з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі.

Такими кроками Росія випробовує готовність НАТО захищатися. Досі він (Владімір Путін — Ред.) отримував сигнал, що НАТО не насмілюється сваритися з Росією, як допомога Україні "впівсили" та обмеження на застосування західної зброї, "закривання очей" на залітання російських ракет й дронів, масштабне заглушування сигналу GPS, створення проблем для життєво важливої інфраструктури.

Марко Міхкельсон

Марко Міхкельсон

Очільник комітету із закордонних справ парламенту Естонії 

НАТО досі демонструє страх перед РФ

Естонський дипломат звертає увагу на те, що навіть посли країн НАТО бояться розпочати спільний візит до Києва, щоб це не виглядало, ніби НАТО у стані війни з Росією.

Він також переконаний в тому, що російський диктатор Путін розглядає свою кампанію в Україні як частину битви за руйнацію визначеного Заходом світового порядку.

Одна з головних цілей Кремля наразі — підірвати авторитет Альянсу.

Вже час союзникам у НАТО прокинутися і визначитися, якими симетричними або асиметричними кроками відповідати Росії. Інакше ми побачимо з боку Росії нові провокації, які врешті можуть призвести до безпосереднього збройного конфлікту, — підсумував Міхкельсон.

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