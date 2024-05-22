Путин может начать войну за Балтийское море

Громкие публичные призывы Михкельсона стали реакцией на статью российского оппозиционного издания Moscow Times.

Как известно, недавно СМИ опубликовало проект документа, в котором сообщается о планах РФ в одностороннем порядке изменить морские границы страны с Литвой и Финляндией в Балтийском море.

Такими шагами Россия испытывает готовность НАТО защищаться. До сих пор он (Владимир Путин — ред.) получал сигнал, что НАТО не осмеливается ссориться с Россией: это и помощь Украине "вполсилы", и ограничения на применение западного оружия, "закрывание глаз" на залетание российских ракет и дронов, масштабное глушение сигнала GPS, создание проблем для жизненно важной инфраструктуры Марк Михкельсон Глава комитета по иностранным делам парламента Эстонии

With such steps, Russia is testing NATO's readiness to defend itself. So far, he has received a signal that NATO does not dare to quarrel with Russia. Be it helping Ukraine at half strength and banning their use of weapons, ... 1/ 🧵 https://t.co/al2l8qQWq1 — Marko Mihkelson (@markomihkelson) May 22, 2024

НАТО до сих пор демонстрирует страх перед РФ

Эстонский дипломат обращает внимание на то, что даже послы стран НАТО боятся начать совместный визит в Киев, чтобы это не выглядело как будто Альянс находится в состоянии войны с Россией.

Он также убежден, что российский диктатор Путин рассматривает свою кампанию в Украине как часть битвы за разрушение определенного Западом мирового порядка.

Одна из главных целей Кремля — подорвать авторитет Альянса.