Глава комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон призывает членов Альянса дать отпор России, пока не поздно.
Путин может начать войну за Балтийское море
Громкие публичные призывы Михкельсона стали реакцией на статью российского оппозиционного издания Moscow Times.
Как известно, недавно СМИ опубликовало проект документа, в котором сообщается о планах РФ в одностороннем порядке изменить морские границы страны с Литвой и Финляндией в Балтийском море.
НАТО до сих пор демонстрирует страх перед РФ
Эстонский дипломат обращает внимание на то, что даже послы стран НАТО боятся начать совместный визит в Киев, чтобы это не выглядело как будто Альянс находится в состоянии войны с Россией.
Он также убежден, что российский диктатор Путин рассматривает свою кампанию в Украине как часть битвы за разрушение определенного Западом мирового порядка.
Одна из главных целей Кремля — подорвать авторитет Альянса.
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