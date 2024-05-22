НАТО пора проснуться. В Эстонии предупреждают о новом возможном вторжении РФ
Категория
Мир
Дата публикации

НАТО пора проснуться. В Эстонии предупреждают о новом возможном вторжении РФ

армия РФ
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Источник:  online.ua

Глава комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон призывает членов Альянса дать отпор России, пока не поздно.

Путин может начать войну за Балтийское море

Громкие публичные призывы Михкельсона стали реакцией на статью российского оппозиционного издания Moscow Times.

Как известно, недавно СМИ опубликовало проект документа, в котором сообщается о планах РФ в одностороннем порядке изменить морские границы страны с Литвой и Финляндией в Балтийском море.

Такими шагами Россия испытывает готовность НАТО защищаться. До сих пор он (Владимир Путин — ред.) получал сигнал, что НАТО не осмеливается ссориться с Россией: это и помощь Украине "вполсилы", и ограничения на применение западного оружия, "закрывание глаз" на залетание российских ракет и дронов, масштабное глушение сигнала GPS, создание проблем для жизненно важной инфраструктуры

Марк Михкельсон

Марк Михкельсон

Глава комитета по иностранным делам парламента Эстонии

НАТО до сих пор демонстрирует страх перед РФ

Эстонский дипломат обращает внимание на то, что даже послы стран НАТО боятся начать совместный визит в Киев, чтобы это не выглядело как будто Альянс находится в состоянии войны с Россией.

Он также убежден, что российский диктатор Путин рассматривает свою кампанию в Украине как часть битвы за разрушение определенного Западом мирового порядка.

Одна из главных целей Кремля — подорвать авторитет Альянса.

Уже пора союзникам в НАТО проснуться и определиться, какими симметричными или асимметричными шагами отвечать России. Иначе мы увидим со стороны России новые провокации, которые могут привести к непосредственному вооруженному конфликту, — подытожил Михкельсон.

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