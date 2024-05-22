Глава Минобороны Британии призвал все европейские страны присоединиться к НАТО
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Глава Минобороны Британии призвал все европейские страны присоединиться к НАТО

Грант Шаппс
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Источник:  Politico

Глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс призвал нейтральные европейские страны получить членство в НАТО.

Шаппс призвал внеблоковые страны Европы присоединиться к НАТО

По словам главы Минобороны Британии, его страна будет поддерживать и содействовать вступлению в Альянс таких внеблоковых европейских государств, как Ирландия, Мальта, Австрия и Швейцария.

Я буду выступать за то, чтобы в НАТО вступили все, кто пользуется защитой Североатлантического союза. Некоторые европейские страны эффективно пользуются защитой НАТО, они наслаждаются преимуществами свободы, но не присоединяются к коллективному сдерживанию континента. Однако, когда волк находится у задней двери европейской безопасности, не должно быть места для нейтралитета, — подчеркнул Шаппс, говоря об угрозе со стороны РФ.

Как агрессия РФ против Украины способствует усилению НАТО

В материале издания отмечается, что развязанная Кремлем преступная война против Украины вызвала дискуссии в ряде внеблоковых европейских стран.

Известно, что Финляндия и Швеция за последние два года все же присоединились к альянсу.

Комментарии Шаппса появились в то время, когда он призвал существующих членов НАТО увеличить расходы на оборону до 2,5 процента ВВП. Текущая цель Североатлантического союза — тратить на оборону не менее 2 процентов ВВП, чего придерживаются около двух третей из 32 членов НАТО. Недавно Британия пообещала достичь 2,5% к концу десятилетия, и Шаппс пообещал настаивать на этом вопросе на юбилейном саммите НАТО, посвященном 75-летию Альянса, который состоится в Вашингтоне в июле, подчеркивают авторы материала.

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