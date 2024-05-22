Глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс призвал нейтральные европейские страны получить членство в НАТО.
Шаппс призвал внеблоковые страны Европы присоединиться к НАТО
По словам главы Минобороны Британии, его страна будет поддерживать и содействовать вступлению в Альянс таких внеблоковых европейских государств, как Ирландия, Мальта, Австрия и Швейцария.
Как агрессия РФ против Украины способствует усилению НАТО
В материале издания отмечается, что развязанная Кремлем преступная война против Украины вызвала дискуссии в ряде внеблоковых европейских стран.
Известно, что Финляндия и Швеция за последние два года все же присоединились к альянсу.
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