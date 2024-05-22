Шаппс призвал внеблоковые страны Европы присоединиться к НАТО

По словам главы Минобороны Британии, его страна будет поддерживать и содействовать вступлению в Альянс таких внеблоковых европейских государств, как Ирландия, Мальта, Австрия и Швейцария.

Я буду выступать за то, чтобы в НАТО вступили все, кто пользуется защитой Североатлантического союза. Некоторые европейские страны эффективно пользуются защитой НАТО, они наслаждаются преимуществами свободы, но не присоединяются к коллективному сдерживанию континента. Однако, когда волк находится у задней двери европейской безопасности, не должно быть места для нейтралитета, — подчеркнул Шаппс, говоря об угрозе со стороны РФ. Поделиться

Как агрессия РФ против Украины способствует усилению НАТО

В материале издания отмечается, что развязанная Кремлем преступная война против Украины вызвала дискуссии в ряде внеблоковых европейских стран.

Известно, что Финляндия и Швеция за последние два года все же присоединились к альянсу.