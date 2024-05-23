Великобритания объявила о новом пакете военной помощи Украине
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Великобритания объявила о новом пакете военной помощи Украине

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Источник:  The Sun

Великобритания вместе с партнерами готовит для Украины новый пакет военной помощи в размере 217 млн евро.

Что войдет в новый пакет военной помощи Украине от Британии

По словам главы Минобороны Британии Гранта Шаппса, новая военная помощь будет направлена на усиление морской и воздушной обороны ВСУ.

В пакет войдут радары для ПВО, фальшь цели и системы РЭБ на сумму 81 млн евро.

Еще более 110 млн. евро предусмотрено на небольшие лодки, разведывательные дроны и надводные суда без экипажа.

Международный фонд для Украины оказывает жизненно важную поддержку ВСУ для удовлетворения их срочных потребностей в боеспособности. Она содержит больше систем ПВО для защиты украинского гражданского населения и инфраструктуры, а также морские средства для укрепления военно-морских сил, отметил глава Минобороны Британии.

В настоящее время фонд получил уже 900 млн фунтов для Украины. Великобритания является самым большим донором, ведь выделила 500 млн фунтов. Также в это объединение входят Дания, Эстония, Финляндия и Германия.

Что известно о последних пакетах военной помощи Украине от Британии

Среди недавно оставленного Великобританией Украины оружия есть 80 оборонительных ракет, один миллион боеприпасов и 20 защищенных десантных машин "Викинг".

Глава Минобороны Британии Грант Шаппс отметил, что с начала мая Британия передала Украине 80 ракет для ПВО, и еще 20 должны прибыть в начале июня. Стоимость помощи от Британии для Украины в 2024 году составит 3 млрд. фунтов стерлингов.

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