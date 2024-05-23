Великобритания вместе с партнерами готовит для Украины новый пакет военной помощи в размере 217 млн евро.
Что войдет в новый пакет военной помощи Украине от Британии
По словам главы Минобороны Британии Гранта Шаппса, новая военная помощь будет направлена на усиление морской и воздушной обороны ВСУ.
В пакет войдут радары для ПВО, фальшь цели и системы РЭБ на сумму 81 млн евро.
Еще более 110 млн. евро предусмотрено на небольшие лодки, разведывательные дроны и надводные суда без экипажа.
В настоящее время фонд получил уже 900 млн фунтов для Украины. Великобритания является самым большим донором, ведь выделила 500 млн фунтов. Также в это объединение входят Дания, Эстония, Финляндия и Германия.
Что известно о последних пакетах военной помощи Украине от Британии
Среди недавно оставленного Великобританией Украины оружия есть 80 оборонительных ракет, один миллион боеприпасов и 20 защищенных десантных машин "Викинг".
Глава Минобороны Британии Грант Шаппс отметил, что с начала мая Британия передала Украине 80 ракет для ПВО, и еще 20 должны прибыть в начале июня. Стоимость помощи от Британии для Украины в 2024 году составит 3 млрд. фунтов стерлингов.
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