Великобритания помимо официальных поставок собственных вооружений Украине по всему миру покупает советское и российское оружие для последующей отправки украинским военным.

Что известно об усилиях Великобритании по вооружению Украины

Отмечается, что одним из ключевых центров, занимающегося поставками оружия от западных партнеров Украины, является польский аэропорт в Жешуве.

С начала развязанной Россией преступной войны против Украины аэропорт в Жешуве окружили батареями ЗРК Patriot и Sky Sabre.

Поскольку оккупационная армия РФ добилась определенных ограниченных успехов в Украине, западные партнеры начали живее двигаться в вопросе оказания военной поддержки Киеву.

Жешувская взлетная полоса обслуживала около 100 пассажирских рейсов в неделю.

Сейчас там приземляется военная и грузовая авиация.

Активность военной авиации выросла на 167%, а британские самолеты приземляются едва ли не самое активное, после самолетов из США.

Приблизительно в 1 тыс км к западу от Жешува, расположен еще один важный винтик логистики — немецкий Штутгарт.

Там в помещениях казарм армии США западные чиновники и украинские военные планировщики за последние два года собирают, получают и доставляют необходимое Киеву оружие.

Этот международный центр был создан Великобританией в начале войны.

Украинские логистические команды эффективно просматривают базы данных, чтобы найти нужное оружие, в то время как их западные коллеги берутся за работу. Когда вооружение найдено и страна-союзник согласится на передачу, IDCC организует транспортировку по воздуху, землей и морю.

По словам британских собеседников издания, подавляющее большинство помощи Украине от Великобритании следует двумя маршрутами.

За последние два года прямыми рейсами были транспортированы миллионы боеприпасов, а также стрелкового оружия, ракет большой дальности и противотанкового оружия из Великобритании в Польшу.

Более тяжелое вооружение, например, бронированные машины, танки, артиллерию переправляют через Ла-Манш, а затем поездом перевозят по Европе.

Как Великобритания поставляет Украине контрабандное советское оружие

Часть двусторонней помощи Великобритании используется для покупки российского оружия со всего мира.

В некоторых из этих соглашений Великобритания фактически выступала в роли "контрабандиста", покупая оборудование, а затем помогая организовать его передачу в Украину.

К нам обращались торговцы оружием, всяческие посредники и странные люди. Снабжение российского оборудования и других запасов со всего мира осуществляется многими субъектами и путями, — объясняет один из собеседников издания. Поделиться

Понятно, что в эти перемещения часто привлечены офицеры британской разведчики, хотя МО страны никогда не признает этого публично.

То, что Украине удалось дать отпор превосходящим, значительно большим силам вторжения армии РФ, стало возможным отчасти благодаря решению Великобритании поставить ей тысячи единиц противотанкового оружия за месяц до этого.

Легкое противотанковое оружие нового поколения (Nlaws) было сокрушительно для оккупантов.

Медленные танковые колонны горели.

С тех пор конфликт превратился в войну в истощение, когда обе стороны окопались на протянувшемся от Харькова до Херсона фронте.

Теперь ключом к успеху в том, что фактически является окопной войной XXI века, использование дальнобойной артиллерии.

Система вооружения, которая, по словам британских источников в обороне, больше всего помогает украинцам, это реактивная артиллерийская система М270, разработанная США.

Считается, что Великобритания пожертвовала сотни ракет Starstreak. Ими ведут огонь из переносных пусковых установок, хотя Великобритания также снабжала транспортными средствами Stormer, выступавшими в качестве мобильной платформы.

В небе над полем боя системы Starstreak сбили значительное количество российских вертолетов.

Кроме того, Британия также послала более 13 миллионов боеприпасов, что особенно актуально, учитывая, что Россия, которая переформировала свою экономику на военные рельсы, сейчас превышает производство боеприпасов в соотношении 5 к 1.