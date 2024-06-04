Як вдалося дізнатися виданню The Telegraph, наразі Альянс активно розробляє кілька сухопутних коридорів, якими сили США можна буде перекинути ближче до фронту у разі повномасштабного вторгнення Росії.

Підготовка НАТО до можливої війни з Росією набирає обертів

Як уже згадувалося раніше, у 2023 році члени блоку дійшли висновку, що вкрай важливо швидко підготувати 300 тисяч солдатів, які перебуватимуть у стані підвищеної готовності для захисту східного флангу.

В НАТО уже готують "сухопутні коридори", завдяки яким можна буде швидко перевозити вантажі.

Журналісти дізналися про такі деталі нового плану Альянсу:

американські сили висадяться в нідерландських портах, а потім їх перекинуться потягами через Німеччину до Польщі.

також наразі активно обговорюється інший маршрут — через південні порти в Італії, Греції і Туреччині. З Італії, до прикладу, війська США можуть переправити через Словенію та Хорватію до Угорщини, яка має спільний кордон з Україною.

окрім того, розглядається план щодо транспортування військ із турецьких і грецьких портів через Болгарію і Румунію.

можливий також варіант з перекиданням військ через порти на Балканах, а також через Норвегію, Швецію і Фінляндію.

Фото: telegraph.co.uk

У НАТО бракує систем ППО для захисту східного флангу

Про це попередив генерал-лейтенант Александер Сольфранк. Він проаналізував хід російсько-української війни, щоб виявити слабкі місця в обороні блоку.

До прикладу, його бентежить той факт, що РФ постійно атакує українські логістичні бази.

Це повинно привести до висновку, що величезні логістичні бази, як ми знаємо з Афганістану та Іраку, більше неможливі, тому що вони будуть атаковані і знищені на дуже ранній стадії конфліктної ситуації, — наголосив генерал. Поширити

Що важливо розуміти, в НАТО неодноразово попереджали своїх членів про вплив бюрократичної тяганини на пересування військ по Європі.