Як вдалося дізнатися виданню The Telegraph, наразі Альянс активно розробляє кілька сухопутних коридорів, якими сили США можна буде перекинути ближче до фронту у разі повномасштабного вторгнення Росії.
Головні тези:
- НАТО розробляє сухопутні коридори для швидкого перекидання сил до східного фронту у разі конфлікту з РФ.
- Генерал-лейтенант Александр Сольфранк попереджає про брак систем ППО для захисту східного флангу.
- В НАТО докладають зусиль для підготовки 300 тисяч солдатів для захисту східного флангу в разі війни.
- Альянс також активно обговорює створення “військового Шенгену” для ефективного пересування військ по Європі.
- Підготовку НАТО до можливої війни з Росією набирає обертів з врахуванням попереджень щодо бюрократичних перешкод на шляху переміщення військ.
Підготовка НАТО до можливої війни з Росією набирає обертів
Як уже згадувалося раніше, у 2023 році члени блоку дійшли висновку, що вкрай важливо швидко підготувати 300 тисяч солдатів, які перебуватимуть у стані підвищеної готовності для захисту східного флангу.
В НАТО уже готують "сухопутні коридори", завдяки яким можна буде швидко перевозити вантажі.
Журналісти дізналися про такі деталі нового плану Альянсу:
американські сили висадяться в нідерландських портах, а потім їх перекинуться потягами через Німеччину до Польщі.
також наразі активно обговорюється інший маршрут — через південні порти в Італії, Греції і Туреччині. З Італії, до прикладу, війська США можуть переправити через Словенію та Хорватію до Угорщини, яка має спільний кордон з Україною.
окрім того, розглядається план щодо транспортування військ із турецьких і грецьких портів через Болгарію і Румунію.
можливий також варіант з перекиданням військ через порти на Балканах, а також через Норвегію, Швецію і Фінляндію.
У НАТО бракує систем ППО для захисту східного флангу
Про це попередив генерал-лейтенант Александер Сольфранк. Він проаналізував хід російсько-української війни, щоб виявити слабкі місця в обороні блоку.
До прикладу, його бентежить той факт, що РФ постійно атакує українські логістичні бази.
Що важливо розуміти, в НАТО неодноразово попереджали своїх членів про вплив бюрократичної тяганини на пересування військ по Європі.
Альянс уже обговорював ідею створення "військового Шенгену".
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