Байден виступив проти членства України в НАТО та назвав причину
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Байден виступив проти членства України в НАТО та назвав причину

Джо Байден
Джерело:  TIME

На переконання американського лідера Джо Байдена, мир в Україні означає гарантування того, що Росія ніколи не зможе окупувати Україну. Президент США також запевнив, що членство в НАТО для цього не є обов'язковою умовою.

Головні тези:

  • Основна мета Джо Байдена - запобігти окупації України Росією та забезпечити мир на континенті.
  • Членство України в НАТО не є пріоритетом для Сполучених Штатів, проте підтримка у вигляді постачання зброї цілком реальна.
  • Байден вказав на корупцію як одну з перешкод на шляху України до НАТО, проте закликав західні країни підтримати ЗСУ в боротьбі з російською агресією.
  • Президент США попереджає про негативні наслідки перемоги Росії в Україні для всього регіону та наголошує на важливості міжнародної підтримки для українського суверенітету.
  • Відмова від підтримки України може привести до нестабільності та загрози для країн вздовж кордону Росії, що є неприпустимим для США.

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Журналісти поцікавилися в очільника Білого дому, яким він наразі уявляє мир в Україні після остаточного розгрому армії РФ.

Мир виглядає як гарантування того, що Росія ніколи, ніколи, ніколи, ніколи, ніколи не окупує Україну. Ось як виглядає мир. І це не означає НАТО, (що) вони є частиною НАТО.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

За його словами, насамперед йдеться про те, що офіційний Вашингтон хоче мати з Києвом такі ж відносини, як і з іншими своїми союзниками, до прикладу, постачати зброю, щоб вони могли захистити себе в майбутньому.

Але ... я був тим, хто говорив, що я не готовий підтримати НАТОвізацію України, — зізнався американський лідер.

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Очільник Білого дому згадав ті часи, коли відвідував Україну на посадах сенатора і віцепрезидента.

Там була значна корупція. Це була обставина, яка дійсно все обтяжувала, — підкреслив президент США.

Попри цю перешкоду, яка досі блокує рух України в НАТО, Джо Байден закликав західних лідерів зробити все можливе, аби ЗСУ змогли розгромити російських загарбників та захистити незалежність країни.

Як зазначив Джо Байден, можлива перемога РФ в Україні означатиме нестабільність для всіх держав вздовж кордону Росії, Балкан і Білорусі.

Очільник Білого дому вкотре відкинув тезу про те, що Альянс опинився на слизькому шляху до війни з Росією, надсилаючи допомогу Києву.

Ні, ми стоятимемо на слизькому шляху до війни, якщо ми нічого не зробимо для України.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

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