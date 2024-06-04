На переконання американського лідера Джо Байдена, мир в Україні означає гарантування того, що Росія ніколи не зможе окупувати Україну. Президент США також запевнив, що членство в НАТО для цього не є обов'язковою умовою.

Байден поки не бачить України в НАТО

Журналісти поцікавилися в очільника Білого дому, яким він наразі уявляє мир в Україні після остаточного розгрому армії РФ.

Мир виглядає як гарантування того, що Росія ніколи, ніколи, ніколи, ніколи, ніколи не окупує Україну. Ось як виглядає мир. І це не означає НАТО, (що) вони є частиною НАТО. Джо Байден Президент США

За його словами, насамперед йдеться про те, що офіційний Вашингтон хоче мати з Києвом такі ж відносини, як і з іншими своїми союзниками, до прикладу, постачати зброю, щоб вони могли захистити себе в майбутньому.

Але ... я був тим, хто говорив, що я не готовий підтримати НАТОвізацію України, — зізнався американський лідер. Поширити

Байден пояснив, чому Україна поки не готова стати частиною Альянсу

Очільник Білого дому згадав ті часи, коли відвідував Україну на посадах сенатора і віцепрезидента.

Там була значна корупція. Це була обставина, яка дійсно все обтяжувала, — підкреслив президент США. Поширити

Попри цю перешкоду, яка досі блокує рух України в НАТО, Джо Байден закликав західних лідерів зробити все можливе, аби ЗСУ змогли розгромити російських загарбників та захистити незалежність країни.

Як зазначив Джо Байден, можлива перемога РФ в Україні означатиме нестабільність для всіх держав вздовж кордону Росії, Балкан і Білорусі.

Очільник Білого дому вкотре відкинув тезу про те, що Альянс опинився на слизькому шляху до війни з Росією, надсилаючи допомогу Києву.