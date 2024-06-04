На переконання американського лідера Джо Байдена, мир в Україні означає гарантування того, що Росія ніколи не зможе окупувати Україну. Президент США також запевнив, що членство в НАТО для цього не є обов'язковою умовою.
Головні тези:
- Основна мета Джо Байдена - запобігти окупації України Росією та забезпечити мир на континенті.
- Членство України в НАТО не є пріоритетом для Сполучених Штатів, проте підтримка у вигляді постачання зброї цілком реальна.
- Байден вказав на корупцію як одну з перешкод на шляху України до НАТО, проте закликав західні країни підтримати ЗСУ в боротьбі з російською агресією.
- Президент США попереджає про негативні наслідки перемоги Росії в Україні для всього регіону та наголошує на важливості міжнародної підтримки для українського суверенітету.
- Відмова від підтримки України може привести до нестабільності та загрози для країн вздовж кордону Росії, що є неприпустимим для США.
Байден поки не бачить України в НАТО
Журналісти поцікавилися в очільника Білого дому, яким він наразі уявляє мир в Україні після остаточного розгрому армії РФ.
За його словами, насамперед йдеться про те, що офіційний Вашингтон хоче мати з Києвом такі ж відносини, як і з іншими своїми союзниками, до прикладу, постачати зброю, щоб вони могли захистити себе в майбутньому.
Байден пояснив, чому Україна поки не готова стати частиною Альянсу
Очільник Білого дому згадав ті часи, коли відвідував Україну на посадах сенатора і віцепрезидента.
Попри цю перешкоду, яка досі блокує рух України в НАТО, Джо Байден закликав західних лідерів зробити все можливе, аби ЗСУ змогли розгромити російських загарбників та захистити незалежність країни.
Як зазначив Джо Байден, можлива перемога РФ в Україні означатиме нестабільність для всіх держав вздовж кордону Росії, Балкан і Білорусі.
Очільник Білого дому вкотре відкинув тезу про те, що Альянс опинився на слизькому шляху до війни з Росією, надсилаючи допомогу Києву.
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