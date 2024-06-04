G7 підтримала план Байдена щодо припинення вогню в Газі
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G7 підтримала план Байдена щодо припинення вогню в Газі

G7
Джерело:  online.ua

"Велика сімка" (G7) підтримала план США щодо припинення вогню в Секторі Газа та закликає ХАМАС прийняти його.

Головні тези:

  • План припинення вогню в Газі, підтриманий G7, включає умови негайного припинення вогню, звільнення заручників та збільшення гуманітарної допомоги.
  • Війна між Ізраїлем і ХАМАС триває з жовтня 2023 року і призвела до гуманітарної кризи та численних жертв серед мирного населення.
  • Ізраїль пропонує припинення вогню та звільнення заручників, але готується до ліквідації ХАМАС та його лідерів.
  • Міжнародні організації закликають до припинення військових дій в Газі, але ситуація залишається напруженою через протистояння сторін.

Що передбачає угода щодо припинення вогню в Газі

G7 також закликає палестинське угруповання ХАМАС прийняти цю угоду, а ще закликає країни, які мають вплив на ХАМАС, допомогти забезпечити це рішення.

Ми, лідери «Великої сімки», повністю підтримуємо і будемо підтримувати комплексну угоду, викладену президентом Байденом, яка призведе до негайного припинення вогню в Газі, звільнення всіх заручників, значного та постійного збільшення гуманітарної допомоги для розподілу по всій Газі та остаточного припинення кризи із забезпеченням інтересів безпеки Ізраїлю та безпеки цивільного населення Гази, — йдеться у заяві.

Ізраїль вніс пропозицію про припинення вогню в секторі Гази та звільнення всіх заручників, яку вже передали бойовикам ХАМАС за посередництва Катару.

Угода передбачає три етапи:

  1. повне припинення вогню і звільнення ізраїльських заручників

  2. переговори про «постійне припинення військових дій» у секторі Гази

  3. відновлення Гази і передача останків загиблих заручників їхнім родичам.

Війна між Ізраїлем і ХАМАС

Війна між Ізраїлем і ХАМАС триває з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни й убили щонайменше 1 200 мирних жителів.

За даними ізраїльської влади, принаймні 250 людей взяли в заручники. Щонайменше 125 людей досі утримують в секторі Гази після листопадової угоди про обмін полоненими, за якою вдалося звільнити понад 100 людей з полону ХАМАС.

У відповідь Ізраїль почав контртерористичну операцію. Премʼєр країни Біньямін Нетаньягу заявляв, що військові цілі Ізраїлю зрозумілі — «знищення військового й управлінського потенціалу ХАМАС і повернення заручників додому».

На момент оголошення премʼєром Ізраїлю Нетаньягу нової операції ЦАХАЛ у Рафаху у квітні в місті було понад мільйон палестинців. Військові наказали мирним евакуюватися до гуманітарних анклавів, де біженців мали забезпечити продовольством, водою, житлом і медичними послугами. За останніми даними, з огляду на нову військову операцію Ізраїлю, з Рафаху втекли майже 450 тисяч людей.

Влада Ізраїлю має твердий намір провести операцію і ліквідувати останні чотири батальйони ХАМАС, які базуються в місті. Також є завдання ліквідувати лідерів бойовиків.

Водночас Міжнародний суд ООН у Гаазі 24 травня ухвалив рішення, яким зобовʼязав Ізраїль припинити військовий наступ та інші дії в Рафаху, аргументуючи це «безпосередньою небезпекою» для палестинського народу. Ізраїль же наполягає, що має право захищатися від загрози ХАМАС.

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