G7 поддержала план Байдена по прекращению огня в Газе
Категория
Мир
Дата публикации

G7 поддержала план Байдена по прекращению огня в Газе

G7
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Источник:  online.ua

"Большая семерка" (G7) поддержала план США по прекращению огня в Секторе Газа и призывает ХАМАС принять его.

Главные тезисы

  • План США по прекращению огня в Газе, поддержанный G7, включает условия немедленного прекращения огня, освобождения заложников и увеличения гуманитарной помощи.
  • Война между Израилем и ХАМАС привела к гуманитарному кризису и многочисленным жертвам среди мирного населения.
  • Израиль предлагает прекращение огня и освобождение заложников, но готовится к ликвидации ХАМАС и его лидеров.
  • Международные организации призывают к прекращению военных действий в Газе, но ситуация остается напряженной из-за противостояния сторон.

Что предусматривает соглашение о прекращении огня в Газе

G7 также призывает палестинскую группировку ХАМАС принять это соглашение, а также призывает страны, оказывающие влияние на ХАМАС, помочь обеспечить это решение.

Мы, лидеры «Большой семерки», полностью поддерживаем и будем поддерживать комплексное соглашение, изложенное президентом Байденом, которое приведет к немедленному прекращению огня в Газе, освобождению всех заложников, значительному и постоянному увеличению гуманитарной помощи для распределения по всей Газе и окончательному прекращению кризиса с обеспечением. интересов безопасности Израиля и безопасности гражданского населения Газа, говорится в заявлении.

Израиль внес предложение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении всех заложников, которое уже передали боевикам ХАМАС при посредничестве Катара.

Соглашение предусматривает три этапа:

  1. полное прекращение огня и освобождение израильских заложников

  2. переговоры о «постоянном прекращении военных действий» в секторе Газа

  3. восстановление Газа и передача останков погибших заложников их родственникам.

Война между Израилем и ХАМАС

Война между Израилем и ХАМАС продолжается с 7 октября 2023 года, когда боевики исламистской группировки провели массированный ракетный обстрел южных и центральных районов Израиля, вторглись на территорию страны и убили по меньшей мере 1200 мирных жителей.

По данным израильских властей, по крайней мере, 250 человек взяли в заложники. По меньшей мере, 125 человек до сих пор удерживают в секторе Газа после ноябрьского соглашения об обмене пленными, по которому удалось освободить более 100 человек из плена ХАМАС.

В ответ Израиль начал контртеррористическую операцию. Премьер страны Биньямин Нетаньяху заявлял, что военные цели Израиля ясны — «уничтожение военного и управленческого потенциала ХАМАС и возвращение заложников домой».

На момент оглашения премьером Израиля Нетаньяху новой операции ЦАХАЛ в Рафахе в апреле в городе было более миллиона палестинцев. Военные приказали мирным эвакуироваться в гуманитарные анклавы, где беженцев должны были обеспечить продовольствием, водой, жильем и медицинскими услугами. По последним данным, учитывая новую военную операцию Израиля, из Рафаха сбежали почти 450 тысяч человек.

Власти Израиля намерены провести операцию и ликвидировать последние четыре батальона ХАМАС, которые базируются в городе. Также есть задача ликвидировать лидеров боевиков.

В то же время, Международный суд ООН в Гааге 24 мая принял решение, которым обязал Израиль прекратить военное наступление и другие действия в Рафахе, аргументируя это «непосредственной опасностью» для палестинского народа. Израиль же настаивает, что вправе защищаться от угрозы ХАМАС.

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