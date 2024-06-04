"Большая семерка" (G7) поддержала план США по прекращению огня в Секторе Газа и призывает ХАМАС принять его.
Главные тезисы
- План США по прекращению огня в Газе, поддержанный G7, включает условия немедленного прекращения огня, освобождения заложников и увеличения гуманитарной помощи.
- Война между Израилем и ХАМАС привела к гуманитарному кризису и многочисленным жертвам среди мирного населения.
- Израиль предлагает прекращение огня и освобождение заложников, но готовится к ликвидации ХАМАС и его лидеров.
- Международные организации призывают к прекращению военных действий в Газе, но ситуация остается напряженной из-за противостояния сторон.
Что предусматривает соглашение о прекращении огня в Газе
G7 также призывает палестинскую группировку ХАМАС принять это соглашение, а также призывает страны, оказывающие влияние на ХАМАС, помочь обеспечить это решение.
Израиль внес предложение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении всех заложников, которое уже передали боевикам ХАМАС при посредничестве Катара.
Соглашение предусматривает три этапа:
полное прекращение огня и освобождение израильских заложников
переговоры о «постоянном прекращении военных действий» в секторе Газа
восстановление Газа и передача останков погибших заложников их родственникам.
Война между Израилем и ХАМАС
Война между Израилем и ХАМАС продолжается с 7 октября 2023 года, когда боевики исламистской группировки провели массированный ракетный обстрел южных и центральных районов Израиля, вторглись на территорию страны и убили по меньшей мере 1200 мирных жителей.
По данным израильских властей, по крайней мере, 250 человек взяли в заложники. По меньшей мере, 125 человек до сих пор удерживают в секторе Газа после ноябрьского соглашения об обмене пленными, по которому удалось освободить более 100 человек из плена ХАМАС.
В ответ Израиль начал контртеррористическую операцию. Премьер страны Биньямин Нетаньяху заявлял, что военные цели Израиля ясны — «уничтожение военного и управленческого потенциала ХАМАС и возвращение заложников домой».
На момент оглашения премьером Израиля Нетаньяху новой операции ЦАХАЛ в Рафахе в апреле в городе было более миллиона палестинцев. Военные приказали мирным эвакуироваться в гуманитарные анклавы, где беженцев должны были обеспечить продовольствием, водой, жильем и медицинскими услугами. По последним данным, учитывая новую военную операцию Израиля, из Рафаха сбежали почти 450 тысяч человек.
Власти Израиля намерены провести операцию и ликвидировать последние четыре батальона ХАМАС, которые базируются в городе. Также есть задача ликвидировать лидеров боевиков.
В то же время, Международный суд ООН в Гааге 24 мая принял решение, которым обязал Израиль прекратить военное наступление и другие действия в Рафахе, аргументируя это «непосредственной опасностью» для палестинского народа. Израиль же настаивает, что вправе защищаться от угрозы ХАМАС.
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