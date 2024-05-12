Байден назвал условие для быстрого перемирия в Газе
Категория
Мир
Дата публикации

Байден назвал условие для быстрого перемирия в Газе

Байден
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Источник:  CNN

Президент США Джо Байден заявил, что договоренность о прекращении огня в Газе полностью зависит от группировки ХАМАС.

При каком условии может наступить перемирие в Газе

По словам Байдена, если боевики ХАМАС согласятся освободить оставшихся заложников, "завтра" наступит "прекращение огня".

Как я уже сказал, это зависит от ХАМАСа — если они захотят это сделать, мы могли бы покончить с этим завтра. И прекращение огня начнется завтра.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

В начале этой недели переговоры о перемирии между Израилем и ХАМАСом в Каире закончились безрезультатно.

Израиль неоднократно отказывался согласиться на постоянное прекращение огня в Газе до победы над ХАМАСом, даже если будут освобождены все заложники. Во вторник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что "предложение ХАМАС очень далеко от основных требований Израиля".

Что известно о переговорах Израиля и ХАМАСа

В Каире встречались делегации ХАМАСа, Израиля, США, Египта и Катара. Переговоры в столице Египта достигли определенного прогресса, но никакого соглашения не было достигнуто, сообщили два источника Reuters в египетских органах безопасности.

Член политического офиса Хамаса в Катаре Иззат ар-Ришек заявил, что делегация ХАМАС покинула Каир, подтвердив свое согласие с предложением посредников о прекращении огня. План предусматривает освобождение удерживаемых в плену в Газе израильских заложников и ряда палестинцев, заключенных Израилем.

Израиль заявил, что открыт к перемирию, но отверг требования о прекращении войны.

Ранее Байден пригрозил приостановить поставки оружия Израилю, если он все же зайдет для продолжения операции в Рафах на юге сектора Газа.

Также в Белом доме считают, что масштабная операция Израиля в Рафахе не будет способствовать достижению его цели — разгрому группировки ХАМАС в Газе.

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