Байден назвал условие для быстрого перемирия в Газе

Президент США Джо Байден заявил, что договоренность о прекращении огня в Газе полностью зависит от группировки ХАМАС.
При каком условии может наступить перемирие в Газе
По словам Байдена, если боевики ХАМАС согласятся освободить оставшихся заложников, "завтра" наступит "прекращение огня".
В начале этой недели переговоры о перемирии между Израилем и ХАМАСом в Каире закончились безрезультатно.
Израиль неоднократно отказывался согласиться на постоянное прекращение огня в Газе до победы над ХАМАСом, даже если будут освобождены все заложники. Во вторник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что "предложение ХАМАС очень далеко от основных требований Израиля".
Что известно о переговорах Израиля и ХАМАСа
В Каире встречались делегации ХАМАСа, Израиля, США, Египта и Катара. Переговоры в столице Египта достигли определенного прогресса, но никакого соглашения не было достигнуто, сообщили два источника Reuters в египетских органах безопасности.
Член политического офиса Хамаса в Катаре Иззат ар-Ришек заявил, что делегация ХАМАС покинула Каир, подтвердив свое согласие с предложением посредников о прекращении огня. План предусматривает освобождение удерживаемых в плену в Газе израильских заложников и ряда палестинцев, заключенных Израилем.
Израиль заявил, что открыт к перемирию, но отверг требования о прекращении войны.
Ранее Байден пригрозил приостановить поставки оружия Израилю, если он все же зайдет для продолжения операции в Рафах на юге сектора Газа.
Также в Белом доме считают, что масштабная операция Израиля в Рафахе не будет способствовать достижению его цели — разгрому группировки ХАМАС в Газе.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-