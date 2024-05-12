Байден назвав умову для швидкого перемирʼя в Газі

Президент США Джо Байден заявив, що домовленість щодо припинення вогню в Газі повністю залежить від угруповання ХАМАС.

За якої умови може настати перемирʼя в Газі

За словами Байдена, якщо бойовики ХАМАС погодяться звільнити решту утримуваних ними заручників, "завтра" настане "припинення вогню".

Як я вже сказав, це залежить від ХАМАС — якщо вони захочуть це зробити, ми могли б покінчити з цим завтра. І припинення вогню почнеться завтра. Джо Байден Президент США

На початку цього тижня переговори про перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС у Каїрі закінчились безрезультатно.

Ізраїль неодноразово відмовлявся погодитися на постійне припинення вогню в Газі до перемоги над ХАМАС, навіть якщо будуть звільнені всі заручники. У вівторок прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що "пропозиція ХАМАС дуже далека від основних вимог Ізраїлю".

Що відомо про переговори Ізраїлю і ХАМАСу

В Каїрі зустрічалися делегації ХАМАСу, Ізраїлю, США, Єгипту і Катару. Переговори в столиці Єгипту досягли певного прогресу, але жодної угоди не було досягнуто, повідомили два джерела Reuters в єгипетських органах безпеки.

Член політичного офісу Хамасу в Катарі Іззат ар-Рішек заявив, що делегація ХАМАСу покинула Каїр, підтвердивши свою згоду з пропозицією посередників про припинення вогню. План передбачає звільнення ізраїльських заручників, які утримуються в полоні в Газі, і низки палестинців, ув'язнених Ізраїлем.

Ізраїль заявив, що відкритий до перемир'я, але відкинув вимоги про припинення війни.

Раніше Байден пригрозив призупинити постачання зброї Ізраїлю, якщо він все ж зайде для продовження операції у місто Рафах на півдні сектора Гази.

Також у Білому домі вважають, що масштабна операція Ізраїлю в Рафаху не сприятиме досягненню його мети — розгрому угруповання ХАМАС в Газі.