США припинили передавати боєприпаси Ізраїлю
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США припинили передавати боєприпаси Ізраїлю

Джо Байден
Джерело:  Axios

США ще минулого тижня призупинили поставки боєприпасів Ізраїлю вперше після нападу терористів ХАМАС в жовтні 2023 року. 

Чому США припинили поставки боєприпасів Ізраїлю

Співрозмовники видання зазначають, що ізраїльський уряд висловлює серйозне занепокоєння через припинення постачань боєприпасів американського виробництва.

В Ізраїлі не знають причин відмови адміністрації президента Джо Байдена від поставок боєприпасів.

При цьому у Білому домі відмовляються коментувати ситуацію.

У матеріалі видання зазначається, що між керівництвом Ізраїлю та Білим домом останнім часом виникає все більше розбіжностей щодо подальшого ведення бойових дій на території Сектора Гази.

Ізраїль прагне провести наступ на місто Рафах на півдні, у якому перебуває більше мільйона палестинців.

Останніми днями прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявляв, що ЦАХАЛ незалежно від будь-яких обставин здійснись наступ на Рафах.

За його словами, на це не вплине навіть досягнення домовленності щодо звільнення заручників.

У той же час американські виборці та представники Демократичної партії тиснуть на Байдена, звинувачуючи Ізраїль у порушенні гуманітарного права.

Зокрема, ізраїльських військових звинувачують у вбивстві цивільних палестинців.

У лютому адміністрація Байдена попросила Ізраїль надати гарантії того, що ЦАХАЛ у секторі Гази використовує зброю американського виробництва згідно з міжнародним правом. У березні Ізраїль надав підписаний гарантійний лист.

Що відомо про позицію інших країн щодо війни Ізраїлю проти ХАМАС

За інформацією журналістів видання AFP, президент Франції Емманюель Макрон провів телефонну розмову із прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу і закликав його продовжити переговори із ХАМАС.

Франція повністю підтримує поточні посередницькі зусилля. Доля палестинців у Газі не може більше залежати від терористичної діяльності ХАМАС, а ізраїльські операції повинні припинитися, — йдеться у заяві адміністрації лідера Франції.

При цьому Макрон висловив Нетаньягу рішучий протест проти планів ізраїльських військових розпочати наступ на Рафах.

Черговий раунд переговорів Ізраїлю і ХАМАС у Каїрі почався напередодні, 4 травня. Ізраїльська сторона після нього заявила, що не може прийняти вимог угруповання припинити війну в Газі, спровоковану кривавою атакою на Ізраїль 7 жовтня.

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