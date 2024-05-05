США еще на прошлой неделе приостановили поставки израильских боеприпасов впервые после нападения террористов ХАМАС в октябре 2023 года.

Почему США прекратили поставки боеприпасов Израиля

Собеседники издания отмечают, что израильское правительство выражает серьезную обеспокоенность из-за прекращения поставок боеприпасов американского производства.

В Израиле не знают причины отказа администрации президента Джо Байдена от поставок боеприпасов.

При этом в Белом доме отказываются комментировать ситуацию.

В материале издания отмечается, что между руководством Израиля и Белым домом в последнее время возникает все больше разногласий по дальнейшему ведению боевых действий на территории Сектора Газа.

Израиль стремится провести наступление на город Рафах на юге, в котором находится более миллиона палестинцев.

В последние дни премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявлял, что ЦАХАЛ независимо от любых обстоятельств свершилось наступление на Рафах.

По его словам, на это не повлияет даже достижение договоренности по освобождению заложников.

В то же время американские избиратели и представители Демократической партии давят на Байдена, обвиняя Израиль в нарушении гуманитарного права.

В частности, израильские военные обвиняются в убийстве гражданских палестинцев.

В феврале администрация Байдена попросила Израиль предоставить гарантии того, что ЦАХАЛ в секторе Газа использует оружие американского производства в соответствии с международным правом. В марте Израиль предоставил подписанное гарантийное письмо.

Что известно о позиции других стран по войне Израиля против ХАМАС

По информации журналистов издания AFP, президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и призвал его продолжить переговоры с ХАМАС.

Франция полностью поддерживает текущие посреднические усилия. Судьба палестинцев в Газе не может больше зависеть от террористической деятельности ХАМАС, а израильские операции должны прекратиться, говорится в заявлении администрации лидера Франции. Поделиться

При этом Макрон выразил Нетаньяху решительный протест против планов израильских военных начать наступление на Рафах.