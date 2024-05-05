США еще на прошлой неделе приостановили поставки израильских боеприпасов впервые после нападения террористов ХАМАС в октябре 2023 года.
Почему США прекратили поставки боеприпасов Израиля
Собеседники издания отмечают, что израильское правительство выражает серьезную обеспокоенность из-за прекращения поставок боеприпасов американского производства.
В Израиле не знают причины отказа администрации президента Джо Байдена от поставок боеприпасов.
При этом в Белом доме отказываются комментировать ситуацию.
В материале издания отмечается, что между руководством Израиля и Белым домом в последнее время возникает все больше разногласий по дальнейшему ведению боевых действий на территории Сектора Газа.
Израиль стремится провести наступление на город Рафах на юге, в котором находится более миллиона палестинцев.
В последние дни премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявлял, что ЦАХАЛ независимо от любых обстоятельств свершилось наступление на Рафах.
По его словам, на это не повлияет даже достижение договоренности по освобождению заложников.
В то же время американские избиратели и представители Демократической партии давят на Байдена, обвиняя Израиль в нарушении гуманитарного права.
В частности, израильские военные обвиняются в убийстве гражданских палестинцев.
В феврале администрация Байдена попросила Израиль предоставить гарантии того, что ЦАХАЛ в секторе Газа использует оружие американского производства в соответствии с международным правом. В марте Израиль предоставил подписанное гарантийное письмо.
Что известно о позиции других стран по войне Израиля против ХАМАС
По информации журналистов издания AFP, президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и призвал его продолжить переговоры с ХАМАС.
При этом Макрон выразил Нетаньяху решительный протест против планов израильских военных начать наступление на Рафах.
Очередной раунд переговоров Израиля и ХАМАС в Каире начался накануне, 4 мая. Израильская сторона после него заявила, что не может принять требований группировки прекратить войну в Газе, спровоцированную кровавой атакой на Израиль 7 октября.
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