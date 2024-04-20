Израиль призывает США предоставить ему больше оружия — Bloomberg

Что известно о просьбе Израиля по поводу оружия

Три источника агентства на условиях анонимности отметили, что запрос был подан 19 апреля. По их словам, администрация президента США еще не приступила к официальной оценке.

Агентство отмечает, что этот запрос отделен от запроса на дополнительное финансирование в размере 95 млрд долларов, который Конгресс планирует принять в эти выходные для оказания военной помощи Израилю и Украине. Один из чиновников сказал, что США еще не начали процесс рассмотрения запроса, который в любом случае займет много месяцев и не гарантирует продажи.

По словам одного из чиновников, большую часть продаж будут составлять танковые боеприпасы, а вторую часть — семейство средних тактических машин Oshkosh Corp.

Агентство отмечает, что новый запрос также отличается от предыдущего запроса на продажу Израиля более 1000 500 фунтов бомб MK-82 и более 1000 250 фунтов бомб малого диаметра, а также запалов для других боеприпасов, которые все еще ожидают одобрения Конгресса. В случае одобрения и подписания контракта эти боеприпасы будут поставлены не ранее 2025 года.

Как отмечает Bloomberg, любой подобный запрос снова поставит администрацию Джо Байдена в щекотливое положение, ведь глава Белого дома заявил, что американская поддержка обороны Израиля является "железной" после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года.

Атака Ирана на Израиль

Потребности Израиля в дополнительном оружии актуализировались 13 апреля, когда его противовоздушная оборона с помощью США, Великобритании и других стран отразила шквал из выпущенных Ираном около 300 беспилотников и ракет. Это вызвало опасение эскалации "глаз за око" и усилило беспокойство по поводу более широкой войны в регионе Ближнего Востока.

19 апреля Израиль нанес ответный удар, поразив РЛС комплекса ПВО возле аэропорта иранского города Исфахан.

В Госдепартаменте США заявили, что не участвовали в этой операции, а Белый дом отказался комментировать это событие.

Кроме того, 19 апреля неподалеку от Багдада прогремел мощный взрыв на военной базе, которую используют Силы народной мобилизации Ирака (PMF). В результате атаки ранены и разрушены.

США и Израиль отрицали какую-либо причастность к этой воздушной атаке.