Ізраїль закликає США надати йому більше зброї — Bloomberg

Ізраїль попросив у США про виділення більшої кількості озброєння через загострення ситуації на Близькому Сході.

Що відомо про прохання Ізраїлю щодо зброї

Три джерела агентства на умовах анонімності зазначили, що запит був поданий 19 квітня. За їхніми словами, адміністрація президента США ще не розпочала офіційну оцінку.

Агентство зазначає, що цей запит є окремим від запиту на додаткове фінансування у розмірі 95 млрд доларів, який Конгрес планує ухвалити цими вихідними для надання військової допомоги Ізраїлю та Україні. Один із чиновників сказав, що США ще не розпочали процес розгляду запиту, який у кожному разі, займе багато місяців і не гарантує продажу.

За словами одного з чиновників, більшу частину продажу становитимуть танкові боєприпаси, а другу частину — сімейство середніх тактичних машин Oshkosh Corp.

Агентство зазначає, що новий запит також відрізняється від попереднього запиту на продаж Ізраїлю понад 1000 500-фунтових бомб MK-82 і понад 1000 250-фунтових бомб малого діаметру, а також запалів для інших боєприпасів, які все ще очікують схвалення Конгресу. У разі схвалення і підписання контракту, ці боєприпаси будуть поставлені не раніше 2025 року.

Як зазначає Bloomberg, будь-який подібний запит знову поставить адміністрацію Джо Байдена у делікатне становище, адже глава Білого дому заявив, що американська підтримка оборони Ізраїлю є "залізною" після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року.

Атака Ірану на Ізраїль

Потреби Ізраїлю у додатковій зброї актуалізувалися 13 квітня, коли його протиповітряна оборона за допомогою США, Великої Британії та інших країн, відбила шквал з випущених Іраном близько 300 безпілотників і ракет. Це викликало побоювання ескалації "око за око" і посилило занепокоєння щодо більш ширшої війни у регіоні Близького Сходу.

19 квітня Ізраїль завдав удару у відповідь, уразивши РЛС комплексу ППО біля аеропорту іранського міста Ісфахан.

У Держдепартаменті США заявили, що не брали участі в цій операції, а Білий дім відмовився коментувати цю подію.

Крім того 19 квітня неподалік від Багдаду прогримів потужний вибух на військовій базі, яку використовують Сили народної мобілізації Іраку (PMF). Внаслідок атаки є поранені та руйнування.

США та Ізраїль заперечили будь-яку причетність до цієї повітряної атаки.