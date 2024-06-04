По мнению американского лидера Джо Байдена, мир в Украине означает гарантирование того, что Россия никогда не сможет ее оккупировать. Президент США также заверил, что членство в НАТО для этого не является обязательным условием.

Байден пока не видит Украину в НАТО

Журналисты поинтересовались у главы Белого дома, каким он представляет мир в Украине после окончательного разгрома армии РФ.

Мир выглядит как гарантия того, что Россия никогда не оккупирует Украину. Вот как я вижу мир. И это не означает, что они являются частью НАТО. Джо Байден Президент США

По его словам, в первую очередь, речь идет о том, что официальный Вашингтон хочет поддерживать с Киевом такие же отношения, как и с другими своими союзниками, к примеру, поставлять оружие, чтобы они могли защитить себя в будущем.

Но… я был тем, кто говорил, что я не готов поддержать НАТО в Украине, — признался американский лидер. Поделиться

Байден объяснил, почему Украина пока не готова стать частью Альянса

Глава Белого дома вспомнил те времена, когда посещал Украину в должностях сенатора и вице-президента.

Там была значительная коррупция. Это было обстоятельство, которое действительно все портило, — подчеркнул президент США. Поделиться

Несмотря на это препятствие, которое до сих пор блокирует движение Украины в НАТО, Джо Байден призвал западных лидеров сделать все возможное, чтобы ВСУ смогли разгромить российских захватчиков и защитить независимость страны.

Как отметил Джо Байден, возможная победа РФ в Украине будет означать нестабильность для всех государств вдоль границы с Россией.

Глава Белого дома в очередной раз отверг тезис о том, что Альянс оказался на скользком пути к войне с Россией, направляя помощь Киеву.