По мнению американского лидера Джо Байдена, мир в Украине означает гарантирование того, что Россия никогда не сможет ее оккупировать. Президент США также заверил, что членство в НАТО для этого не является обязательным условием.
Главные тезисы
- Байден призывает поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией, обозначая коррупцию как одно из препятствий на пути в НАТО.
- Он отмечает важность международной поддержки для украинского суверенитета и предупреждает об отрицательных последствиях победы России в Украине для всего региона.
- Несмотря на препятствия, Байден поддерживает поставки оружия для Украины и призывает западных лидеров сделать все возможное для защиты независимости страны.
- Президент США акцентирует, что отказ от поддержки Украины может привести к нестабильности в регионе и угрозе для стран вдоль границы с РФ.
Байден пока не видит Украину в НАТО
Журналисты поинтересовались у главы Белого дома, каким он представляет мир в Украине после окончательного разгрома армии РФ.
По его словам, в первую очередь, речь идет о том, что официальный Вашингтон хочет поддерживать с Киевом такие же отношения, как и с другими своими союзниками, к примеру, поставлять оружие, чтобы они могли защитить себя в будущем.
Байден объяснил, почему Украина пока не готова стать частью Альянса
Глава Белого дома вспомнил те времена, когда посещал Украину в должностях сенатора и вице-президента.
Несмотря на это препятствие, которое до сих пор блокирует движение Украины в НАТО, Джо Байден призвал западных лидеров сделать все возможное, чтобы ВСУ смогли разгромить российских захватчиков и защитить независимость страны.
Как отметил Джо Байден, возможная победа РФ в Украине будет означать нестабильность для всех государств вдоль границы с Россией.
Глава Белого дома в очередной раз отверг тезис о том, что Альянс оказался на скользком пути к войне с Россией, направляя помощь Киеву.
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