По мнению западных аналитиков, разрешение США Украине использовать американское оружие для ударов по территории России существенно не изменит ситуацию в войне.

Почему разрешение США Украине бить по территории РФ американским оружием не сможет переломить ход войны

По мнению руководителя кафедры политики России и Евразии в Rand Сэмюэла Чарапа и директора по исследованиям Европейского совета по международным отношениям Джереми Шапиро, утверждение о том, что разрешение Украины от США избивать американским оружием по территории России может изменить ход войны не оправдают себя.

Также аналитики считают, что угрозы Кремля по этому поводу западным союзникам и США также не имеют серьезных намерений.

Эксперты отмечают, что это не в первый раз, когда США под давлением Украины и союзников преступают определенные для себя так называемые красные линии.

Аналогичная ситуация до этого была с поставками РСЗО HIMARS, кассетных бомб, боеприпасов большой дальности и самолетов F-16.

Удары по территории России с использованием американского оружия могут замедлить военные операции вокруг Харькова, но они не изменят ситуацию. Харьковское наступление России уже завяз в районе города Волчанск, который расположен менее чем в пяти милях от российской границы. С ударами по линиям поставки в самой России наступление может замедлиться еще больше, но россияне, скорее всего, приспособятся, как и к предыдущим шагам США. Так что изнурительная, затяжная война будет продолжаться, — говорится в материале издания. Поделиться

Со ссылкой на опыт прошлых лет аналитики не видят, что Кремль решится на более широкую эскалацию по отношению к западным государствам.

Пока Россия, относительно говоря, выиграет войну, поэтому вряд ли президент Владимир Путин пойдет на риск провоцирования прямого конфликта с США и их союзниками. Москва вполне может ответить, но, вероятнее всего, сделает это косвенным или асимметричным образом, а не выпустит ракету по европейской столице на следующей неделе, — подчеркивают авторы материала. Поделиться

Какую опасность несет с собой резкое изменение позиции со стороны США относительно ситуации в Украине

Аналитики отмечают, что ключевой проблемой решения администрации Байдена является стремительное изменение политики.

Эти решения были одобрены на фоне успехов оккупационной армии РФ на поле боя в Украине, а не в рамках более широкой стратегии, нацеленной на завершение войны на выгодных для Киева условиях.

Аналитики предупреждают, что оккупационная армия РФ продолжит давить на фронте в Украине и аналогичная ситуация может повториться уже в ближайшие полгода.

В этом случае США должны показать, что удары Украины по территории России с использованием американских систем являются частью комплексной стратегии, направленной на завершение войны на выгодных для Украины и США условиях.