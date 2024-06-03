Западные аналитики указали на ошибку Байдена в решениях по Украине
Категория
Политика
Дата публикации

Западные аналитики указали на ошибку Байдена в решениях по Украине

Джо Байден
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Источник:  The Washington Post

По мнению западных аналитиков, разрешение США Украине использовать американское оружие для ударов по территории России существенно не изменит ситуацию в войне.

Главные тезисы

  • Украине разрешено использовать американское оружие для ударов по России, но это не переломит ход войны, утверждают западные аналитики.
  • Администрация Байдена рискует негативными последствиями из-за стремительного изменения политики в Украине, предупреждают эксперты.
  • Неослабевающая российская агрессия и военная поддержка Украины могут привести к дальнейшей эскалации конфликта, считают аналитики.
  • Резкое изменение позиции США относительно украинского конфликта может повлечь за собой риски для обеих сторон и долгую спираль военных действий.
  • Западные эксперты предупреждают о возможной эскалации конфликта и необходимости тщательно взвешивать последствия решений по Украине для избежания нежелательных поворотов.

Почему разрешение США Украине бить по территории РФ американским оружием не сможет переломить ход войны

По мнению руководителя кафедры политики России и Евразии в Rand Сэмюэла Чарапа и директора по исследованиям Европейского совета по международным отношениям Джереми Шапиро, утверждение о том, что разрешение Украины от США избивать американским оружием по территории России может изменить ход войны не оправдают себя.

Также аналитики считают, что угрозы Кремля по этому поводу западным союзникам и США также не имеют серьезных намерений.

Эксперты отмечают, что это не в первый раз, когда США под давлением Украины и союзников преступают определенные для себя так называемые красные линии.

Аналогичная ситуация до этого была с поставками РСЗО HIMARS, кассетных бомб, боеприпасов большой дальности и самолетов F-16.

Удары по территории России с использованием американского оружия могут замедлить военные операции вокруг Харькова, но они не изменят ситуацию. Харьковское наступление России уже завяз в районе города Волчанск, который расположен менее чем в пяти милях от российской границы. С ударами по линиям поставки в самой России наступление может замедлиться еще больше, но россияне, скорее всего, приспособятся, как и к предыдущим шагам США. Так что изнурительная, затяжная война будет продолжаться, — говорится в материале издания.

Со ссылкой на опыт прошлых лет аналитики не видят, что Кремль решится на более широкую эскалацию по отношению к западным государствам.

Пока Россия, относительно говоря, выиграет войну, поэтому вряд ли президент Владимир Путин пойдет на риск провоцирования прямого конфликта с США и их союзниками. Москва вполне может ответить, но, вероятнее всего, сделает это косвенным или асимметричным образом, а не выпустит ракету по европейской столице на следующей неделе, — подчеркивают авторы материала.

Какую опасность несет с собой резкое изменение позиции со стороны США относительно ситуации в Украине

Аналитики отмечают, что ключевой проблемой решения администрации Байдена является стремительное изменение политики.

Эти решения были одобрены на фоне успехов оккупационной армии РФ на поле боя в Украине, а не в рамках более широкой стратегии, нацеленной на завершение войны на выгодных для Киева условиях.

Аналитики предупреждают, что оккупационная армия РФ продолжит давить на фронте в Украине и аналогичная ситуация может повториться уже в ближайшие полгода.

В этом случае США должны показать, что удары Украины по территории России с использованием американских систем являются частью комплексной стратегии, направленной на завершение войны на выгодных для Украины и США условиях.

Эта спиральная динамика — неослабевающая российская агрессия и все большая военная поддержка Украины Западом, чтобы противостоять давлению Москвы — нарастает уже почти 2,5 года. Без переговорного процесса он может длиться еще долгие годы. И однажды одна или иная сторона может наконец споткнуться о реальную красную линию, что приведет именно к той эскалации, которой администрация Байдена пыталась избежать, — предупреждают авторы материала.

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