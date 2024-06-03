На думку західних аналітиків, дозвіл США Україні використовувати американську зброю для ударів по території Росії істотно не змінить ситуації у війні.
Головні тези:
- Дозвіл США на використання українською зброєю по території РФ не змінить ситуацію у війні, на думку західних аналітиків.
- Адміністрація Байдена ризикує стрімкою зміною політики стосовно ситуації в Україні, що може призвести до негативних наслідків.
- Неослабна російська агресія та військова підтримка України можуть наростати, що призведе до подальшої ескалації конфлікту.
- Удари по території Росії з використанням американської зброї можуть уповільнити військові операції, але не змінять загальну ситуацію.
- Байдену потрібно ретельно враховувати можливі наслідки своїх рішень щодо конфлікту в Україні, щоб уникнути неочікуваних поворотів у міжнародних відносинах.
Чому дозвіл США Україні бити по території РФ американською зброєю не зможе переломити ходу війни
На думку керівника кафедри політики Росії та Євразії в Rand Семюела Чарапа і директора з досліджень Європейської ради з міжнародних відносин Джеремі Шапіро, твердження про те, що дозвіл Україні від США бити американською зброєю по території Росії може змінити хід війни не виправдають себе.
Так само аналітики вважають, що погрози Кремля з цього приводу західним союзникам та США також не мають під собою серйозних намірів.
Експерти зазначають, що це не вперше, коли США під тиском України та союзників переступають визначені для себе так звані “червоні лінії”.
Аналогічна ситуація до цього була з поставками РСЗВ HIMARS, касетних бомб, боєприпасів великої дальності і літаків F-16.
Із посиланням на досвід минулих років аналітики не вбачають, що Кремль наважиться на більш широку ескалацію у відношенні до західних держав.
Яку небезпеку несе із собою різка зміни позиції з боку США стосовно ситуації в Україні
Аналітики зазначають, що ключовою проблемою рішення адміністрації Байдена є стрімка зміна політики.
Ці рішення були схвалені на тлі успіхів окупаційної армії РФ на полі бою в Україні, а не в рамках більш широкої стратегії, націленої на завершення війни на вигідних для Києва умовах.
Аналітики попереджають, що окупаційна армія РФ продовжить тиснути на фронті в Україні і аналогічна ситуація може повторитись вже у найближчі півроку.
У цьому випадку США мали б показати, що удари України по території Росії з використанням американських систем є частиною комплексної стратегії, спрямованої на завершення війни на вигідних для України і США умовах.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-