Західні аналітики вказали на помилку Байдена у рішеннях стосовно України
Категорія
Політика
Дата публікації

Західні аналітики вказали на помилку Байдена у рішеннях стосовно України

Джо Байден
Джерело:  The Washington Post

На думку західних аналітиків, дозвіл США Україні використовувати американську зброю для ударів по території Росії істотно не змінить ситуації у війні. 

Головні тези:

  • Дозвіл США на використання українською зброєю по території РФ не змінить ситуацію у війні, на думку західних аналітиків.
  • Адміністрація Байдена ризикує стрімкою зміною політики стосовно ситуації в Україні, що може призвести до негативних наслідків.
  • Неослабна російська агресія та військова підтримка України можуть наростати, що призведе до подальшої ескалації конфлікту.
  • Удари по території Росії з використанням американської зброї можуть уповільнити військові операції, але не змінять загальну ситуацію.
  • Байдену потрібно ретельно враховувати можливі наслідки своїх рішень щодо конфлікту в Україні, щоб уникнути неочікуваних поворотів у міжнародних відносинах.

Чому дозвіл США Україні бити по території РФ американською зброєю не зможе переломити ходу війни

На думку керівника кафедри політики Росії та Євразії в Rand Семюела Чарапа і директора з досліджень Європейської ради з міжнародних відносин Джеремі Шапіро, твердження про те, що дозвіл Україні від США бити американською зброєю по території Росії може змінити хід війни не виправдають себе.

Так само аналітики вважають, що погрози Кремля з цього приводу західним союзникам та США також не мають під собою серйозних намірів.

Експерти зазначають, що це не вперше, коли США під тиском України та союзників переступають визначені для себе так звані “червоні лінії”.

Аналогічна ситуація до цього була з поставками РСЗВ HIMARS, касетних бомб, боєприпасів великої дальності і літаків F-16.

Удари по території Росії з використанням американської зброї можуть уповільнити військові операції навколо Харкова, але вони не змінять ситуацію. Харківський наступ Росії вже зав'яз у районі міста Вовчанськ, яке розташоване менш ніж за п'ять миль від російського кордону. З ударами по лініях постачання в самій Росії наступ може сповільнитися ще більше, але росіяни, швидше за все, пристосуються, як і до попередніх кроків США. Тож виснажлива, затяжна війна триватиме, - йдеться у матеріалі видання.

Із посиланням на досвід минулих років аналітики не вбачають, що Кремль наважиться на більш широку ескалацію у відношенні до західних держав.

Наразі Росія, відносно кажучи, виграє війну, тому навряд чи президент Володимир Путін піде на ризик провокування прямого конфлікту зі США та їхніми союзниками. Москва цілком може відповісти, але, найімовірніше, зробить це непрямим або асиметричним чином, а не випустить ракету по європейській столиці наступного тижня, - підкреслюють автори матеріалу.

Яку небезпеку несе із собою різка зміни позиції з боку США стосовно ситуації в Україні

Аналітики зазначають, що ключовою проблемою рішення адміністрації Байдена є стрімка зміна політики.

Ці рішення були схвалені на тлі успіхів окупаційної армії РФ на полі бою в Україні, а не в рамках більш широкої стратегії, націленої на завершення війни на вигідних для Києва умовах.

Аналітики попереджають, що окупаційна армія РФ продовжить тиснути на фронті в Україні і аналогічна ситуація може повторитись вже у найближчі півроку.

У цьому випадку США мали б показати, що удари України по території Росії з використанням американських систем є частиною комплексної стратегії, спрямованої на завершення війни на вигідних для України і США умовах.

Ця спіральна динаміка – неослабна російська агресія і дедалі більша військова підтримка України Заходом, щоб протистояти натиску Москви, – наростає вже майже 2,5 року. Без переговорного процесу вона може тривати ще довгі роки. І одного разу одна чи інша сторона може нарешті спіткнутися об реальну червону лінію, що призведе саме до тієї ескалації, якої адміністрація Байдена намагалася уникнути, - попереджають автори матеріалу.

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