На думку західних аналітиків, дозвіл США Україні використовувати американську зброю для ударів по території Росії істотно не змінить ситуації у війні.

Чому дозвіл США Україні бити по території РФ американською зброєю не зможе переломити ходу війни

На думку керівника кафедри політики Росії та Євразії в Rand Семюела Чарапа і директора з досліджень Європейської ради з міжнародних відносин Джеремі Шапіро, твердження про те, що дозвіл Україні від США бити американською зброєю по території Росії може змінити хід війни не виправдають себе.

Так само аналітики вважають, що погрози Кремля з цього приводу західним союзникам та США також не мають під собою серйозних намірів.

Експерти зазначають, що це не вперше, коли США під тиском України та союзників переступають визначені для себе так звані “червоні лінії”.

Аналогічна ситуація до цього була з поставками РСЗВ HIMARS, касетних бомб, боєприпасів великої дальності і літаків F-16.

Удари по території Росії з використанням американської зброї можуть уповільнити військові операції навколо Харкова, але вони не змінять ситуацію. Харківський наступ Росії вже зав'яз у районі міста Вовчанськ, яке розташоване менш ніж за п'ять миль від російського кордону. З ударами по лініях постачання в самій Росії наступ може сповільнитися ще більше, але росіяни, швидше за все, пристосуються, як і до попередніх кроків США. Тож виснажлива, затяжна війна триватиме, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Із посиланням на досвід минулих років аналітики не вбачають, що Кремль наважиться на більш широку ескалацію у відношенні до західних держав.

Наразі Росія, відносно кажучи, виграє війну, тому навряд чи президент Володимир Путін піде на ризик провокування прямого конфлікту зі США та їхніми союзниками. Москва цілком може відповісти, але, найімовірніше, зробить це непрямим або асиметричним чином, а не випустить ракету по європейській столиці наступного тижня, - підкреслюють автори матеріалу. Поширити

Яку небезпеку несе із собою різка зміни позиції з боку США стосовно ситуації в Україні

Аналітики зазначають, що ключовою проблемою рішення адміністрації Байдена є стрімка зміна політики.

Ці рішення були схвалені на тлі успіхів окупаційної армії РФ на полі бою в Україні, а не в рамках більш широкої стратегії, націленої на завершення війни на вигідних для Києва умовах.

Аналітики попереджають, що окупаційна армія РФ продовжить тиснути на фронті в Україні і аналогічна ситуація може повторитись вже у найближчі півроку.

У цьому випадку США мали б показати, що удари України по території Росії з використанням американських систем є частиною комплексної стратегії, спрямованої на завершення війни на вигідних для України і США умовах.