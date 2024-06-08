НАТО планує призначити спецпредставника по Україні. Що про це відомо
Категорія
Політика
Дата публікації

НАТО планує призначити спецпредставника по Україні. Що про це відомо

Єнс Столтенберг
Джерело:  Foreign Policy

У НАТО планують запровадити посаду спецпредставника по Україні. Очікується, що обговорення цього питання пройде під час саміту Альянсу у Вашингтоні. 

Головні тези:

  • У НАТО планується створення посади спецпредставника по Україні для координації допомоги та розширення зобов'язань перед Україною.
  • Деякі західні посадовці виступають проти цього рішення, стверджуючи, що воно суперечить ключовим цілям України щодо членства в НАТО.
  • Інше партнери. зокрема, США та Німеччина відмовляються від надання Україні членства.
  • Американський постпред при НАТО Джуліанна Сміт підтримує ідею інституціоналізації підтримки України та введення її в Альянс.
  • Безупинні зусилля прихильників допомоги Україні досягти членства в НАТО зіштовхуються зі супротивом певних держав.

Що відомо про призначення спецпредставника по Україні

За інформацією журналістів видання із посиланням на співрозмовників, знайомих з питанням, спецпредставник НАТО буде постійно перебувати у Києві та представлятиме стратегію Альянсу з розширення довгострокових забов’язань перед Україною.

Зокрема, він координуватиме підтримку НАТО України, включаючи надання пакетів військової допомоги від різних країн-партнерів.

Зазначається, що низка західних посадовців вже підтримали схвалення такого рішення.

Ми шукаємо шляхи інституціоналізації частини двосторонньої підтримки, яка надходить до України, і введення її в НАТО, щоб забезпечити більшу узгодженість цієї допомоги й адекватний розподіл тягаря між Альянсом у нашій колективній підтримці України, - пояснює постпред США при НАТО Джуліанна Сміт.

Що не так із запрошенням України до НАТО

Однак, як зазначають автори матеріалу, деякі західні чиновники виступають проти такого кроку, оскільки це, на їхню думку, протиречить ключовій меті України щодо членства.

Це частина втішного призу, який ми всі намагаємося створити. Це ще один приклад того, що ми робимо замість того, що насправді хоче від нас Україна, - визнав у коментарі журналістам один із західних посадовців.

Автори матеріалу підкреслюють, що найбільші прихильники допомоги Україні та набуття Києвом членства в Альянсі продовжують наполягати на необхідності надання запрошення.

Однак ці вимоги блокують, у першу чергу, США та Німеччина.

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