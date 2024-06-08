У НАТО планують запровадити посаду спецпредставника по Україні. Очікується, що обговорення цього питання пройде під час саміту Альянсу у Вашингтоні.

Що відомо про призначення спецпредставника по Україні

За інформацією журналістів видання із посиланням на співрозмовників, знайомих з питанням, спецпредставник НАТО буде постійно перебувати у Києві та представлятиме стратегію Альянсу з розширення довгострокових забов’язань перед Україною.

Зокрема, він координуватиме підтримку НАТО України, включаючи надання пакетів військової допомоги від різних країн-партнерів.

Зазначається, що низка західних посадовців вже підтримали схвалення такого рішення.

Ми шукаємо шляхи інституціоналізації частини двосторонньої підтримки, яка надходить до України, і введення її в НАТО, щоб забезпечити більшу узгодженість цієї допомоги й адекватний розподіл тягаря між Альянсом у нашій колективній підтримці України, - пояснює постпред США при НАТО Джуліанна Сміт. Поширити

Що не так із запрошенням України до НАТО

Однак, як зазначають автори матеріалу, деякі західні чиновники виступають проти такого кроку, оскільки це, на їхню думку, протиречить ключовій меті України щодо членства.

Це частина втішного призу, який ми всі намагаємося створити. Це ще один приклад того, що ми робимо замість того, що насправді хоче від нас Україна, - визнав у коментарі журналістам один із західних посадовців. Поширити

Автори матеріалу підкреслюють, що найбільші прихильники допомоги Україні та набуття Києвом членства в Альянсі продовжують наполягати на необхідності надання запрошення.