Глава військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер зазначив, що Україна має отримати дозвіл завдавати ударів по території РФ західною зброєю без будь-яких обмежень.
Головні тези:
- Глава комітету НАТО закликає дозволити Україні без обмежень використовувати західну зброю проти РФ.
- З поставками західної зброї ситуація на фронті в Україні стабілізується, але російська окупаційна армія залишає перевагу.
- Більше західної далекобійної зброї для України ускладнить тилове забезпечення російських військ на фронті.
- Є обіцянки США допомогти Україні, але поки наслідки постачання військової допомоги не є вирішальними.
- Стратегія РФ на північ від Харкова спрямована на ослаблення оборони на Донбасі та розтягнення сил України.
Бауер закликає дозволити Україні без обмежень бити по РФ західною зброєю
Він зазначив, що надання Україні більшої кількості західної далекобійної зброї ускладнило окупаційній армії РФ тилове забезпечення власних підрозділів на фронті.
Він також звернув увагу на те, що Захід повинен не допустити шантажу зі сторони російського диктатора Володимира Путіна.
Як нові поставки західної зброї вплинули на ситуацію на фронті в Україні
У матеріалі видання The New York Times із посиланням на українських військових зазначається, що боєприпаси та озброєння з оголошених США пакетів допомоги Україні вистачає ЗСУ лише для стабілізації ситуації на фронті.
Аналітики визнають, що прибуття військової допомоги від США полегшило Україні захист своїх позицій, однак поки не мало вирішального ефекту.
За словами старшого наукового співробітника Євразійської програми Інституту досліджень зовнішньої політики Роба Лі, окупаційна армія РФ зберігає значну перевагу у живій силі та вогневій потужності.
На його думку, більшу частину цього року наступ російських окупантів в Україні продовжуватиметься.
За словами командувача на північному сході України, лейтенанта Дениса Ярославського, наразі українські артилеристи можуть частіше відкривати вогонь по російських окупантах.
Зокрема, за його словами, до минулого тижня в українських сил було достатньо боєприпасів, щоб утримати війська РФ на їхній нинішній позиції в Харківській області.
На думку українських і західних військових аналітиків, стратегія Росії з відкриття нового фронту на північ від Харкова була спрямована на розтягування обмежених сил України і ослаблення оборони на Донбасі.
Роб Лі впевнений, що російські війська "не отримали вигоди з харківського наступу, хоча їм вдалося змусити Україну перекинути низку сил із Донбасу".
Судячи із супутникових карт, ареною найінтенсивніших боїв за останні тижні став південь Донбасу.
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