Глава військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер зазначив, що Україна має отримати дозвіл завдавати ударів по території РФ західною зброєю без будь-яких обмежень.

Бауер закликає дозволити Україні без обмежень бити по РФ західною зброєю

Право збройних конфліктів не містить жодних обмежень щодо дальності. Тож із військового погляду, знову ж таки, якщо ціль розташована вглибині Росії, то потрібно завдати удару по цій цілі. Наприклад, літаках, які злітають з аеродрому в глибині Росії, - наголосив глава військового комітету НАТО. Поширити

Він зазначив, що надання Україні більшої кількості західної далекобійної зброї ускладнило окупаційній армії РФ тилове забезпечення власних підрозділів на фронті.

І якщо ви відтісните росіян вглиб Росії, це ускладнить для них боротьбу, - підкреслив Бауер. Поширити

Він також звернув увагу на те, що Захід повинен не допустити шантажу зі сторони російського диктатора Володимира Путіна.

Тому ми повинні бути обережними, щоб не переходити знову і знову до цієї ідеї, що все є червоною лінією, що все є ескалацією. Путін брехав практично про все, - наголосив очільник військового комітету НАТО. Поширити

Як нові поставки західної зброї вплинули на ситуацію на фронті в Україні

У матеріалі видання The New York Times із посиланням на українських військових зазначається, що боєприпаси та озброєння з оголошених США пакетів допомоги Україні вистачає ЗСУ лише для стабілізації ситуації на фронті.

Аналітики визнають, що прибуття військової допомоги від США полегшило Україні захист своїх позицій, однак поки не мало вирішального ефекту.

За словами старшого наукового співробітника Євразійської програми Інституту досліджень зовнішньої політики Роба Лі, окупаційна армія РФ зберігає значну перевагу у живій силі та вогневій потужності.

На його думку, більшу частину цього року наступ російських окупантів в Україні продовжуватиметься.

Але в якийсь момент країна може зіткнутися з нестачею танків і бронетехніки, - попередив аналітик. Поширити

За словами командувача на північному сході України, лейтенанта Дениса Ярославського, наразі українські артилеристи можуть частіше відкривати вогонь по російських окупантах.

Зокрема, за його словами, до минулого тижня в українських сил було достатньо боєприпасів, щоб утримати війська РФ на їхній нинішній позиції в Харківській області.

Наша артилерія уражає скупчення російських військ... Раніше наші артилерійські батареї були дуже обережні з кількістю снарядів, які вони могли використовувати, - пояснює Ярославський. Поширити

На думку українських і західних військових аналітиків, стратегія Росії з відкриття нового фронту на північ від Харкова була спрямована на розтягування обмежених сил України і ослаблення оборони на Донбасі.

Роб Лі впевнений, що російські війська "не отримали вигоди з харківського наступу, хоча їм вдалося змусити Україну перекинути низку сил із Донбасу".

Судячи із супутникових карт, ареною найінтенсивніших боїв за останні тижні став південь Донбасу.