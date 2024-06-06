Ми чуємо кожного разу, коли виступає Путін, - він бреше. І з якою метою він бреше - маємо аналізувати. Зрозуміло, що це інструмент ІПСО, використовується, в тому числі напередодні Саміту миру, форуму миру, який проводить Україна і міжнародна коаліція, партнери, вільні країни з метою врегулювати чесно і справедливо, зупинити агресивну війну Росії проти України, - пояснює Юсов.