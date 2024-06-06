Ви з глузду з'їхали? Путін звернувся до НАТО з цинічними звинуваченнями
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Ви з глузду з'їхали? Путін звернувся до НАТО з цинічними звинуваченнями

Володимир Путін
Джерело:  online.ua

Кремлівський диктатор Володимир Путін почав цинічно заперечувати заяви представників НАТО про підготовку Росії до нападу на країни Альянсу.

Головні тези:

  • Путін цинічно звинуватив НАТО у брехні щодо заяв у підготовці РФ до нападу
  • Українські військові спростовують брехливі заяви Путіна та підтримують оборонні зусилля
  • Заяви російського диктатора спрямовані на розкол між Україною та її західними партнерами
  • Західні країни підтримують Україну у боротьбі з агресією Росії незважаючи на брехливу російську пропаганду
  • Дипломатичні та оборонні зусилля України йдуть в правильному напрямку незважаючи на звинувачення та дезінформацію з боку РФ

Путін вдався до цинічних образ у бік НАТО через звинувачення у підготовці до нападу

Понавигадували, що Росія хоче напасти на НАТО. Ви з глузду з'їхали зовсім? Тупі? Хто це придумав? Це нісенітниця, маячня собача, - зухвало заявив кремлівський диктатор під час спілкування з журналістами пропагандистських російських ЗМІ.

За його словами, нібито подібними заявами керівництво західних країн “намагається дурити власне населення”.

Путін додав, що західні лідери хочуть "втримати своє імперське становище та велич".

Такої загрози не існує. Ми самі себе захищаємо в Україні, - цинічно збрехав кремлівський диктатор.

У ГУР розкрили цинічну брехню Путіна

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, кремлівський диктатор Володимир Путін постійно бреше стосовно розв’язаної Росією злочинної війни проти України.

Ми чуємо кожного разу, коли виступає Путін, - він бреше. І з якою метою він бреше - маємо аналізувати. Зрозуміло, що це інструмент ІПСО, використовується, в тому числі напередодні Саміту миру, форуму миру, який проводить Україна і міжнародна коаліція, партнери, вільні країни з метою врегулювати чесно і справедливо, зупинити агресивну війну Росії проти України, - пояснює Юсов.

За його словами, брехливі заяви кремлівського диктатора спрямовані на зрив оборонних зусиль України та допомоги від західних партнерів.

Значить, все правильно робиться. Значить, дипломатичні зусилля разом з українськими оборонними, безпековими зусиллями ідуть в правильному напрямку, раз особисто рот Путіна змушений про це говорити, - підкреслив представник ГУР.

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