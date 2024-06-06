Кремлівський диктатор Володимир Путін почав цинічно заперечувати заяви представників НАТО про підготовку Росії до нападу на країни Альянсу.
Головні тези:
- Путін цинічно звинуватив НАТО у брехні щодо заяв у підготовці РФ до нападу
- Українські військові спростовують брехливі заяви Путіна та підтримують оборонні зусилля
- Заяви російського диктатора спрямовані на розкол між Україною та її західними партнерами
- Західні країни підтримують Україну у боротьбі з агресією Росії незважаючи на брехливу російську пропаганду
- Дипломатичні та оборонні зусилля України йдуть в правильному напрямку незважаючи на звинувачення та дезінформацію з боку РФ
Путін вдався до цинічних образ у бік НАТО через звинувачення у підготовці до нападу
За його словами, нібито подібними заявами керівництво західних країн “намагається дурити власне населення”.
Путін додав, що західні лідери хочуть "втримати своє імперське становище та велич".
У ГУР розкрили цинічну брехню Путіна
За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, кремлівський диктатор Володимир Путін постійно бреше стосовно розв’язаної Росією злочинної війни проти України.
За його словами, брехливі заяви кремлівського диктатора спрямовані на зрив оборонних зусиль України та допомоги від західних партнерів.
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