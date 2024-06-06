Вы с ума сошли? Путин обратился к НАТО с циничными обвинениями
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Вы с ума сошли? Путин обратился к НАТО с циничными обвинениями

Владимир Путин
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Источник:  online.ua

Кремлевский диктатор Владимир Путин начал цинично отрицать заявления представителей НАТО о подготовке России к нападению на страны Альянса.

Главные тезисы

  • Путин цинично обвинил НАТО во лжи относительно заявлений в подготовке РФ к нападению.
  • Украинские военные опровергают лживые заявления Путина и поддерживают оборонные усилия.
  • Дипломатические и оборонные усилия Украины идут в правильном направлении, несмотря на обвинения и дезинформацию со стороны РФ.
  • Западные страны поддерживают Украину в борьбе с агрессией России, несмотря на лживую российскую пропаганду.
  • Путин прибег к циничным оскорблениям в сторону НАТО из-за обвинений в подготовке к нападению.

Путин прибег к циничным оскорблениям в сторону НАТО из-за обвинений в подготовке к нападению

Понавыдумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы с ума сошли совсем? Тупой? Кто это придумал? Это чушь, бред собачий, - дерзко заявил кремлевский диктатор во время общения с журналистами пропагандистских российских СМИ.

По его словам, якобы подобными заявлениями руководство западных стран "старается обманывать собственное население".

Путин добавил, что западные лидеры хотят "удержать свое имперское положение и величие".

Такой угрозы нет. Мы сами себя защищаем в Украине, – цинично солгал кремлевский диктатор.

В ГУР раскрыли циничную ложь Путина

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, кремлевский диктатор Владимир Путин постоянно врет в отношении развязанной Россией преступной войны против Украины.

Мы слышим каждый раз, когда выступает Путин, – он лжет. И с какой целью он лжет – должны анализировать. Понятно, что это инструмент ИПСО, который используется, в том числе накануне Саммита мира, форума мира, который проводит Украина и международная коалиция, партнеры, свободные страны с целью урегулировать честно и справедливо, остановить агрессивную войну России против Украины, - объясняет Юсов.

По его словам, лживые заявления кремлевского диктатора направлены на срыв оборонных усилий Украины и помощь западных партнеров.

Значит, все верно делается. Значит, дипломатические усилия вместе с украинскими оборонными, усилиями безопасности идут в правильном направлении, раз лично рот Путина вынужден об этом говорить, - подчеркнул представитель ГУР.

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