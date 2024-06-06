Мы слышим каждый раз, когда выступает Путин, – он лжет. И с какой целью он лжет – должны анализировать. Понятно, что это инструмент ИПСО, который используется, в том числе накануне Саммита мира, форума мира, который проводит Украина и международная коалиция, партнеры, свободные страны с целью урегулировать честно и справедливо, остановить агрессивную войну России против Украины, - объясняет Юсов.