Кремлевский диктатор Владимир Путин начал цинично отрицать заявления представителей НАТО о подготовке России к нападению на страны Альянса.
Главные тезисы
- Путин цинично обвинил НАТО во лжи относительно заявлений в подготовке РФ к нападению.
- Украинские военные опровергают лживые заявления Путина и поддерживают оборонные усилия.
- Дипломатические и оборонные усилия Украины идут в правильном направлении, несмотря на обвинения и дезинформацию со стороны РФ.
- Западные страны поддерживают Украину в борьбе с агрессией России, несмотря на лживую российскую пропаганду.
- Путин прибег к циничным оскорблениям в сторону НАТО из-за обвинений в подготовке к нападению.
Путин прибег к циничным оскорблениям в сторону НАТО из-за обвинений в подготовке к нападению
По его словам, якобы подобными заявлениями руководство западных стран "старается обманывать собственное население".
Путин добавил, что западные лидеры хотят "удержать свое имперское положение и величие".
В ГУР раскрыли циничную ложь Путина
По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, кремлевский диктатор Владимир Путин постоянно врет в отношении развязанной Россией преступной войны против Украины.
По его словам, лживые заявления кремлевского диктатора направлены на срыв оборонных усилий Украины и помощь западных партнеров.
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