Собирали разведданные об ВСУ и восхваляли Путина. СБУ задержала агенток РФ в Днепре

Служба безопасности задержала в Днепре агента главного управления Генштаба ВС РФ (известного как ГРУ) и ее дочь — идейную рашистку Киевской области. Обе фигурантки восхваляли Путина и героизировали оккупационные группировки страны-агрессора, воюющие против Украины.

Агентка ГРУ из Днепра корректировала вражеский огонь РФ по локациям ВСУ

Как отмечается, основной задачей матери, агентки ГРУ, была корректировка вражеского огня по локациям Сил обороны на Днепропетровщине. Прежде ее кураторов интересовали места наибольшего сосредоточения личного состава и тяжелого вооружения ВСУ.

Чтобы определить потенциальные цели, фигурантка объезжала местность, где скрыто фиксировала пункты временного базирования украинских войск.

Полученные сведения она планировала передать мессенджером своему куратору по военной разведке РФ для подготовки воздушных ударов по региону.

Служба безопасности сорвала передачу разведданных агрессору и провела комплексные меры, чтобы обезопасить позиции ВСУ.

На завершающем этапе спецоперации сотрудники СБУ задержали российскую агентку в ее собственном доме.

Дочь агентства ГРУ оправдывала войну РФ против Украины

По данным следствия, задержанная жительница Днепра в 2023 году была завербована кадровым сотрудником ГРУ. Его личность уже установлена Службой безопасности.

При этом живущая на Киевщине дочь задержанной регулярно оправдывала агрессивную войну против Украины, в частности вражеские ракетные атаки на гражданскую инфраструктуру нашего государства.

Следователи Службы безопасности сообщили обоим злоумышленницам о подозрении по ч.ч. 1, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Преступные действия агентки российского ГРУ дополнительно квалифицированы по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Злоумышленнице грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.