Курирует ракетные удары по Украине. СБУ объявила подозрение российскому генералу Баранову

При подготовке воздушных ударов по Украине подразделение российского генерал-майора Роберта Баранова сравнивает координаты целей, полученных от командования генштаба РФ, с локациями гражданских объектов на картах местности. И точно знает, что бьет по украинцам.
Российский генерал Баранов получил подозрение от СБУ
Служба безопасности собрала доказательную базу на российского генерал-майора Роберта Баранова — руководителя главного вычислительного центра генштаба вооруженных сил России.
По данным следствия, подразделение фигуранта отвечает за точность ударов российских ракет по Украине.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
В частности, подчиненные Баранова занимаются программированием траекторий движения крылатых и баллистических ракет во избежание зоны действия нашей ПВО, а также указывают на конкретные цели, которые должны быть поражены ракетным вооружением.
В первую очередь речь идет о наведении крылатых ракет «Калибр», Х-101/555 и баллистических ракет «Искандер».
По материалам дела, враг ясно понимает, что программирует значительную часть российского оружия для огневого поражения мирной, гражданской инфраструктуры Украины.
С начала полномасштабной агрессии РФ, в том числе от ракет, запрограммированных на поражение гражданской инфраструктуры, погибли по меньшей мере 520 детей.
На основании собранных улик следователи Службы безопасности заочно сообщили Баранову о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч.ч 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, в сочетании с умышленным убийством).
Кроме того, СБУ установила личности 30 его подчиненных, прямо причастных к совершению преступлений против нашего государства.
Как Шойгу невольно выздал все подробности работы предприятия "Омсктрансмаш"
Украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко обратил внимание, что визит главы минобороны РФ Сергея Шойгу на предприятие "Омсктрансмаш", где модернизируются для оккупационной российской армии танки Т-80БВМ, издал все детали работы и объемов производства завода.
Коваленко отмечает, что в обнародованных российскими пропагандистскими СМИ видео и фото можно ясно увидеть, из чего производят для российских оккупантов Т-80БВМ, а также реальные объемы их модернизации.
Танки Т-80 возобновляются и модернизируются на заводе "Омсктрансмаш". Производство новых танков с нуля там отсутствует, хотя российское руководство поставило перед собой задачу его восстановить. Восстановление и модернизация Т-80 позволяет заводу выдавать в месяц гарантированный ротный комплект Т-80БВМ образца 2022 года. В зависимости от ремонтопригодности боевых машин и глубины модернизации показатель может быть повышен до двух ротных комплектов, но не больше батальона, подчеркивает аналитик.
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