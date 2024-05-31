Курирует ракетные удары по Украине. СБУ объявила подозрение российскому генералу Баранову
Категория
Украина
Дата публикации

Курирует ракетные удары по Украине. СБУ объявила подозрение российскому генералу Баранову

СБУ
Ракети
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При подготовке воздушных ударов по Украине подразделение российского генерал-майора Роберта Баранова сравнивает координаты целей, полученных от командования генштаба РФ, с локациями гражданских объектов на картах местности. И точно знает, что бьет по украинцам.

Российский генерал Баранов получил подозрение от СБУ

Служба безопасности собрала доказательную базу на российского генерал-майора Роберта Баранова — руководителя главного вычислительного центра генштаба вооруженных сил России.

По данным следствия, подразделение фигуранта отвечает за точность ударов российских ракет по Украине.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В частности, подчиненные Баранова занимаются программированием траекторий движения крылатых и баллистических ракет во избежание зоны действия нашей ПВО, а также указывают на конкретные цели, которые должны быть поражены ракетным вооружением.

В первую очередь речь идет о наведении крылатых ракет «Калибр», Х-101/555 и баллистических ракет «Искандер».

По материалам дела, враг ясно понимает, что программирует значительную часть российского оружия для огневого поражения мирной, гражданской инфраструктуры Украины.

Таким образом, рашисты сознательно избивают по украинским мирным объектам.

С начала полномасштабной агрессии РФ, в том числе от ракет, запрограммированных на поражение гражданской инфраструктуры, погибли по меньшей мере 520 детей.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности заочно сообщили Баранову о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч.ч 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, в сочетании с умышленным убийством).

Кроме того, СБУ установила личности 30 его подчиненных, прямо причастных к совершению преступлений против нашего государства.

Собранные Службой безопасности материалы будут использованы для расследования российских военных преступлений прокурорами Международного уголовного суда.

Как Шойгу невольно выздал все подробности работы предприятия "Омсктрансмаш"

Украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко обратил внимание, что визит главы минобороны РФ Сергея Шойгу на предприятие "Омсктрансмаш", где модернизируются для оккупационной российской армии танки Т-80БВМ, издал все детали работы и объемов производства завода.

Коваленко отмечает, что в обнародованных российскими пропагандистскими СМИ видео и фото можно ясно увидеть, из чего производят для российских оккупантов Т-80БВМ, а также реальные объемы их модернизации.

Танки Т-80 возобновляются и модернизируются на заводе "Омсктрансмаш". Производство новых танков с нуля там отсутствует, хотя российское руководство поставило перед собой задачу его восстановить. Восстановление и модернизация Т-80 позволяет заводу выдавать в месяц гарантированный ротный комплект Т-80БВМ образца 2022 года. В зависимости от ремонтопригодности боевых машин и глубины модернизации показатель может быть повышен до двух ротных комплектов, но не больше батальона, подчеркивает аналитик.

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