Курує ракетні удари по України. СБУ оголосила підозру російському генералу Баранову

Під час підготовки повітряних ударів по Україні підрозділ російського генерал-майора Роберта Баранова порівнює координати цілей, отриманих від командування генштабу РФ, з локаціями цивільних об’єктів на картах місцевості. І точно знає, що б'є по цивільним українцям.

Російський генерал Баранов отримав підозру від СБУ

Служба безпеки зібрала доказову базу на російського генерал-майора Роберта Баранова — очільника головного обчислювального центру генштабу збройних сил рф.

За даними слідства, підрозділ фігуранта відповідає за точність ударів російських ракет по Україні.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зокрема, підлеглі Баранова займаються програмуванням траєкторій руху крилатих і балістичних ракет, щоб уникнути зони дії нашої ППО, а також зазначають конкретні цілі, які мають бути уражені ракетним озброєнням.

Насамперед йдеться про наведення крилатих ракет «Калібр», Х-101/555 та балістичних ракет «Іскандер».

За матеріалами справи, ворог чітко розуміє, що програмує значну частину російської зброї для вогневого ураження мирної, цивільної інфраструктури України.

Таким чином, рашисти свідомо б’ють по українських мирних об’єктах. Поширити

З початку повномасштабної агресії РФ, в тому числі від ракет запрограмованих на ураження цивільної інфраструктури, загинуло щонайменше 520 дітей.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Баранову про підозру за ч. 2 ст. 28, ч.ч 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднанні з умисним вбивством).

Крім того, СБУ встановила особи 30 його підлеглих, які прямо причетні до вчинення злочинів проти нашої держави.

Зібрані Службою безпеки матеріали будуть використані у розслідуванні російських воєнних злочинів прокурорами Міжнародного кримінального суду. Поширити

Як Шойгу мимоволі видав всі подробиці роботи підприємства “Омськтрансмаш”

Український військово-політичний оглядач Олександр Коваленко звернув увагу, що візит глави міноборони РФ Сергія Шойгу на підприємство “Омськтрансмаш”, де модернізуються для окупаційної російської армії танки Т-80БВМ, видав всі деталі щодо роботи та обсягів виробництва заводу.

Коваленко зазначає, що в оприлюднених російськими пропагандистськими ЗМІ відео та фото можна чітко побачити, з чого виробляють для російських окупантів Т-80БВМ, а також реальні обсяги їхньої модернізації.