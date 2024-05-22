Служба безпеки зібрала доказову базу на продюсера і музиканта Юрія Бардаша, який виправдовує війну Росії проти України.

Юрій Бардаш на початку повномасштабного вторгнення втік до РФ

Ще на початку повномасштабного вторгнення він втік до РФ, де розпочав широку інформаційну кампанію на підтримку окупантів.

З цією метою Бардаш регулярно публікує антиукраїнські дописи на сторінках власного телеграм-каналу із загальною аудиторією майже 50 тис. користувачів.

Серед іншого, фігурант закликає до захоплення Києва та Харкова. Також Бардаш регулярно повторює тези російської пропаганди в ефірах рупорів Кремля на відеохостингу YouTube.

Бардаш проводив інформаційно-підривну діяльність на користь РФ

Служба безпеки ініціювала експертизи, які підтвердили факти його інформаційно-підривної діяльності на користь агресора.

Таким чином, на підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Бардашу про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій); чч. 1, 2 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України); ст. 436 (пропаганда війни); ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Оскільки фігурант переховується від правосуддя на території Росії, нині тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України.

Скандальний продюсер Юрій Бардаш підтримав війну, що в Україні розв'язала РФ, та втік до країни-агресорки.

Вже в Москві зрадник почав розповсюджувати пропагандистські наративи про "братські народи" та "у всьому винна Америка", вихваляти кремлівського диктатора Путіна та закликати українців до капітуляції.

На початку цього року стало відомо, що Бардаш отримав російське громадянство. Він сам про це розповів, вихваляючись паспортом РФ на тлі портрета Путіна.