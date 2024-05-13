СБУ запобігла терактам російських агентів ГРУ в Києві
Категорія
Україна
Дата публікації

СБУ запобігла терактам російських агентів ГРУ в Києві

СБУ
СБУ

Співробітники Служби безпеки нещодавно затримали групу агентів ГРУ РФ, які готували серію гучних терактів у Києві до 9 травня. 

Що відомо про плани терористів ГРУ щодо терактів у Києві на 9 травня

Зазначається, що агенти російської розвідки навіть встигли закласти вибухівку в столичних будівельних гіпермаркетах та кафе.

Контррозвідка СБУ запобігла чотирьом терактам у Києві, які мали відбутися 9 травня. У результаті багатоетапної спецоперації у столиці затримано агентів російського гру, які встановлювали вибухові пристрої в будівельних гіпермаркетах відомої мережі та біля одного із кафе, — йдеться у повідомленні відомства.

За інформацією СБУ, саморобні вибухові пристрої російські агенти ГРУ намагались сховати в упаковки з-під чаю.

Пристрої мали таймер, детонатор і пластичну вибухівку із запалювальною сумішшю.

Згідно із планами ГРУ, вибухівка мала спрацювати у пікові години відвідування киянами супермаркетів та завдали максимальної шкоди цивільному населенню.

Крім того, її планували розмістити серед легкозаймистих матеріалів — щоб таку пожежу не вдалося швидко ліквідувати.

Ще один теракт мав відбутися біля популярного київського кафе. Російські агенти хотіли закласти вибухові пристрої у запарковану поруч автівку.

Плануючи ці теракти, російські спецслужби вкотре продемонстрували свою злочинну суть. Ми спрацювали на випередження і вчасно зірвали плани ворога. Кожен крок злочинців задокументовано — їх чекає заслужене покарання. Як і кожного, хто намагається працювати на користь рф. Символічно, що дати, до яких росіяни хочуть приурочити свої теракти, поступово стають символом провалу їхніх спецслужб, — повідомляє глава СБУ Василь Малюк.

Що відомо про організаторів терактів

За інформацією контррозвідки СБУ, куратором терактів РФ був співробітник ГРУ Юрій Сизов, який проходить службу у військовій частині №92154.

Він особисто давав вказівки завербованим агентам і навіть записав відеоінструкцію із встановлення вибухового пристрою в одному з магазинів цієї ж мережі у московській області.

СБУ тривалий час слідкувала за його діяльністю і покроково документувала злочинні дії агентури.

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