Співробітники Служби безпеки нещодавно затримали групу агентів ГРУ РФ, які готували серію гучних терактів у Києві до 9 травня.
Що відомо про плани терористів ГРУ щодо терактів у Києві на 9 травня
Зазначається, що агенти російської розвідки навіть встигли закласти вибухівку в столичних будівельних гіпермаркетах та кафе.
За інформацією СБУ, саморобні вибухові пристрої російські агенти ГРУ намагались сховати в упаковки з-під чаю.
Пристрої мали таймер, детонатор і пластичну вибухівку із запалювальною сумішшю.
Згідно із планами ГРУ, вибухівка мала спрацювати у пікові години відвідування киянами супермаркетів та завдали максимальної шкоди цивільному населенню.
Крім того, її планували розмістити серед легкозаймистих матеріалів — щоб таку пожежу не вдалося швидко ліквідувати.
Ще один теракт мав відбутися біля популярного київського кафе. Російські агенти хотіли закласти вибухові пристрої у запарковану поруч автівку.
Що відомо про організаторів терактів
За інформацією контррозвідки СБУ, куратором терактів РФ був співробітник ГРУ Юрій Сизов, який проходить службу у військовій частині №92154.
Він особисто давав вказівки завербованим агентам і навіть записав відеоінструкцію із встановлення вибухового пристрою в одному з магазинів цієї ж мережі у московській області.
СБУ тривалий час слідкувала за його діяльністю і покроково документувала злочинні дії агентури.
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