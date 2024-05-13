Сотрудники Службы безопасности недавно задержали группу агентов ГРУ РФ, готовивших серию громких терактов в Киеве до 9 мая.

Что известно о планах террористов ГРУ по терактам в Киеве на 9 мая

Отмечается, что агенты российской разведки даже успели заложить взрывчатку в столичных строительных гипермаркетах и кафе.

Контрразведка СБУ предотвратила четыре теракта в Киеве, которые должны были состояться 9 мая. В результате многоэтапной спецоперации в столице задержаны агенты российской игры, которые устанавливали взрывные устройства в строительных гипермаркетах известной сети и возле одного из кафе, — говорится в сообщении ведомства. Поделиться

По информации СБУ, самодельные взрывные устройства российские агенты ГРУ пытались спрятать в упаковку из-под чая.

Устройства имели таймер, детонатор и пластическую взрывчатку с зажигательной смесью.

Согласно планам ГРУ, взрывчатка должна была сработать в пиковые часы посещения киевлянами супермаркетов и нанесли максимальный ущерб гражданскому населению.

Кроме того, ее планировали разместить среди легковоспламеняющихся материалов, чтобы такой пожар не удалось быстро ликвидировать.

Еще один теракт должен произойти у популярного киевского кафе. Российские агенты хотели заложить взрывные устройства в запаркованный рядом автомобиль.

Планируя эти теракты, российские спецслужбы в очередной раз продемонстрировали свою преступную сущность. Мы сработали на упреждение и вовремя сорвали планы врага. Каждый шаг преступников задокументирован — их ждет заслуженное наказание. Как и всякого, кто пытается работать в пользу России. Символично, что даты, которым россияне хотят приурочить свои теракты, постепенно становятся символом провала их спецслужб, — сообщает глава СБУ Василий Малюк. Поделиться

Что известно об организаторах терактов

По информации контрразведки СБУ, куратором терактов РФ был сотрудник ГРУ Юрий Сизов, проходящий службу в воинской части №92154.

Он лично давал указания завербованным агентам и даже записал видеоинструкцию по установке взрывного устройства в одном из магазинов этой сети в московской области.

СБУ долгое время следила за его деятельностью и пошагово документировала преступные действия агентуры.