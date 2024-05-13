Сотрудники Службы безопасности недавно задержали группу агентов ГРУ РФ, готовивших серию громких терактов в Киеве до 9 мая.
Что известно о планах террористов ГРУ по терактам в Киеве на 9 мая
Отмечается, что агенты российской разведки даже успели заложить взрывчатку в столичных строительных гипермаркетах и кафе.
По информации СБУ, самодельные взрывные устройства российские агенты ГРУ пытались спрятать в упаковку из-под чая.
Устройства имели таймер, детонатор и пластическую взрывчатку с зажигательной смесью.
Согласно планам ГРУ, взрывчатка должна была сработать в пиковые часы посещения киевлянами супермаркетов и нанесли максимальный ущерб гражданскому населению.
Кроме того, ее планировали разместить среди легковоспламеняющихся материалов, чтобы такой пожар не удалось быстро ликвидировать.
Еще один теракт должен произойти у популярного киевского кафе. Российские агенты хотели заложить взрывные устройства в запаркованный рядом автомобиль.
Что известно об организаторах терактов
По информации контрразведки СБУ, куратором терактов РФ был сотрудник ГРУ Юрий Сизов, проходящий службу в воинской части №92154.
Он лично давал указания завербованным агентам и даже записал видеоинструкцию по установке взрывного устройства в одном из магазинов этой сети в московской области.
СБУ долгое время следила за его деятельностью и пошагово документировала преступные действия агентуры.
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