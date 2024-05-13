СБУ предотвратила теракты российских агентов ГРУ в Киеве
Категория
Украина
Дата публикации

СБУ предотвратила теракты российских агентов ГРУ в Киеве

СБУ
СБУ
Читати українською

Сотрудники Службы безопасности недавно задержали группу агентов ГРУ РФ, готовивших серию громких терактов в Киеве до 9 мая.

Что известно о планах террористов ГРУ по терактам в Киеве на 9 мая

Отмечается, что агенты российской разведки даже успели заложить взрывчатку в столичных строительных гипермаркетах и кафе.

Контрразведка СБУ предотвратила четыре теракта в Киеве, которые должны были состояться 9 мая. В результате многоэтапной спецоперации в столице задержаны агенты российской игры, которые устанавливали взрывные устройства в строительных гипермаркетах известной сети и возле одного из кафе, — говорится в сообщении ведомства.

По информации СБУ, самодельные взрывные устройства российские агенты ГРУ пытались спрятать в упаковку из-под чая.

Устройства имели таймер, детонатор и пластическую взрывчатку с зажигательной смесью.

Согласно планам ГРУ, взрывчатка должна была сработать в пиковые часы посещения киевлянами супермаркетов и нанесли максимальный ущерб гражданскому населению.

Кроме того, ее планировали разместить среди легковоспламеняющихся материалов, чтобы такой пожар не удалось быстро ликвидировать.

Еще один теракт должен произойти у популярного киевского кафе. Российские агенты хотели заложить взрывные устройства в запаркованный рядом автомобиль.

Планируя эти теракты, российские спецслужбы в очередной раз продемонстрировали свою преступную сущность. Мы сработали на упреждение и вовремя сорвали планы врага. Каждый шаг преступников задокументирован — их ждет заслуженное наказание. Как и всякого, кто пытается работать в пользу России. Символично, что даты, которым россияне хотят приурочить свои теракты, постепенно становятся символом провала их спецслужб, — сообщает глава СБУ Василий Малюк.

Что известно об организаторах терактов

По информации контрразведки СБУ, куратором терактов РФ был сотрудник ГРУ Юрий Сизов, проходящий службу в воинской части №92154.

Он лично давал указания завербованным агентам и даже записал видеоинструкцию по установке взрывного устройства в одном из магазинов этой сети в московской области.

СБУ долгое время следила за его деятельностью и пошагово документировала преступные действия агентуры.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ задержала блоггеров, снимавших провокационные стримы о ВСУ
СБУ
СБУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российские агенты планировали теракты в Киеве на 9 мая. Их задержала СБУ
сбу
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ дронами ударила по нефтебазам и электроподстанции на территории РФ
Атаки дронов по НПЗ в РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?