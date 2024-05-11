Российские агенты планировали теракты в Киеве на 9 мая. Их задержала СБУ

Российская ГРУ планировала провести теракты в Киеве на 9 мая. Служба безопасности Украины предотвратила провокации.
СБУ предупредила теракты в Киеве на 9 мая
Как сообщил представитель Службы безопасности Артем Дехтяренко, за планированием терактов стояло Главное разведывательное управление России, более известное как ГРУ.
СБУ обещает сообщить детали спецоперации впоследствии.
ГУР предупреждает украинцев о новой волне российских ИПСО
Как говорится в сообщении ГУР, вместе с обострением обстановки на фронте противник усугубляет дестабилизационные усилия, направленные на раскол украинского общества. В частности, может использоваться для этого массовые меры, куда вбрасывает собственные провокации.
Военными целями противника являются не только военные объекты, но и гражданская инфраструктура: больницы, вокзалы, скопления людей.
В ГУР отметили, что попытки российских информационных кампаний с использованием разъединяющих общество политических лозунгов. РФ создает ИПСО, паразитирующие на настоящих проблемах, но многие из них вызваны агрессией путинской россии.
Украинские специалисты по информационным операциям делают все возможное для защиты нашего общества, однако нужны и понимание и помощь украинского народа.
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