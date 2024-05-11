Российские агенты планировали теракты в Киеве на 9 мая. Их задержала СБУ
Категория
Украина
Дата публикации

Российские агенты планировали теракты в Киеве на 9 мая. Их задержала СБУ

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Источник:  Украинская правда

Российская ГРУ планировала провести теракты в Киеве на 9 мая. Служба безопасности Украины предотвратила провокации.

СБУ предупредила теракты в Киеве на 9 мая

Как сообщил представитель Службы безопасности Артем Дехтяренко, за планированием терактов стояло Главное разведывательное управление России, более известное как ГРУ.

СБУ сработала на опережение, исполнители теракта задержаны с поличным. Также собрана доказательная база, которая безоговорочно подтверждает российский след, — отметил Дехтяренко.

СБУ обещает сообщить детали спецоперации впоследствии.

ГУР предупреждает украинцев о новой волне российских ИПСО

Как говорится в сообщении ГУР, вместе с обострением обстановки на фронте противник усугубляет дестабилизационные усилия, направленные на раскол украинского общества. В частности, может использоваться для этого массовые меры, куда вбрасывает собственные провокации.

Военными целями противника являются не только военные объекты, но и гражданская инфраструктура: больницы, вокзалы, скопления людей.

В ГУР отметили, что попытки российских информационных кампаний с использованием разъединяющих общество политических лозунгов. РФ создает ИПСО, паразитирующие на настоящих проблемах, но многие из них вызваны агрессией путинской россии.

В это тяжелое время есть необходимость соблюдать внутреннее единство, поддерживать друг друга. Враг умеет отлично манипулировать чувствами и унынием, эмоциями и фактами, перемешивает правду с ложью — сообщили в ГУР.

Украинские специалисты по информационным операциям делают все возможное для защиты нашего общества, однако нужны и понимание и помощь украинского народа.

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