Російські агенти планували теракти у Києві на 9 травня. Їх затримала СБУ

Російське ГРУ планувало провести теракти у Києві на 9 травня. Служба безпеки України запобігла провокаціям.
СБУ попередила теракти у Києві на 9 травня
Як повідомив речник Служби безпеки Артем Дехтяренко, за плануванням терактів стояло Головне розвідувальне управління Росії, більш відоме як ГРУ.
СБУ обіцяє повідомити деталі спецоперації згодом.
ГУР попереджає українців про нову хвилю російських ІПСО
Як йдеться у повідомленні ГУР, разом із загостренням обстановки на фронті противник посилює дестабілізаційні зусилля, спрямовані на розкол українського суспільства. Зокрема, може використовувати для цього масові заходи, куди вкидає власні провокації.
Військовими цілями противника є не лише військові об’єкти, а також цивільна інфраструктура: лікарні, вокзали, скупчення людей.
У ГУР зазначили, що спроби російських інформаційних кампаній з використанням політичних гасел, що роз’єднують суспільство. РФ створює ІПСО, які паразитують на справжніх проблемах, але чимало з них спричинені агресією путінської росії.
Українські фахівці з інформаційних операцій роблять усе можливе для захисту нашого суспільства, проте потрібні й розуміння та допомога українського народу.
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