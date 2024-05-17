СБУ повідомила про підозру жителю Харківської області, який пішов на співпрацю з окупантами та передавав їм координати систем ППО біля міста.

Житель Харківщини коригував ракетно–бомбові удари по позиціях ЗСУ

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала агента ФСБ на Харківщині. Він готував серію ракетно-бомбових ударів по бойових позиціях Сил оборони, які захищають регіон від нового наступу окупантів.

Головними цілями ворога були пункти базування радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів ППО. Російський агент намагався встановити і передати їхні координати спецслужбі ворога.

Відомо, що чоловік об’їжджав передмістя обласного центру, де приховано фіксував місця можливої дислокації підрозділів ЗСУ. Втім, Служба безпеки запобігла втіленню ворожих планів і затримала зловмисника. Одночасно з цим було проведено додаткові заходи для убезпечення позицій ЗСУ.

Ворожим поплічником виявився 30-річний мешканець одного із селищ Харківського району.

Наприкінці 2023 року він був завербований до агентурного апарату ворожої спецслужби та отримав завдання окрім передачі даних про обʼєкти ППО, мобілізуватись до лав ЗСУ.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 КкУ. Наразі зрадник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

СБУ затримала коригувальників подвійного удару "Іскандерами" РФ по Покровську

СБУ затримала шістьох агентів РФ. Вони скоригували подвійний удар "Іскандерами" по багатоповерхівці у Покровську Донецької області.

Правоохоронці зʼясували, що 7 серпня 2023 року російські окупанти здійснили подвійний удар ракетами «Іскандер» по місту Покровськ за наведенням затриманих.

Під час першого удару росіяни поцілили у багатоквартирний будинок, а коли на місце приїхали поліцейські та рятувальники, вони завдали повторного удару. Були загиблі й поранені. Поширити

Також агентурна група готувала координати для ракетних ударів по місцях базування Сил оборони на Авдіївському напрямку. Агенти обходили місцевість і намагалися фіксувати оборонні позиції ЗСУ. У них був спільний куратор з воєнної розвідки РФ.