СБУ сообщила о подозрении жителю Харьковской области, который пошел на сотрудничество с оккупантами и передавал координаты систем ПВО возле города.

Житель Харьковщины корректировал ракетно-бомбовые удары по позициям ВСУ

Военная контрразведка Службы безопасности задержала агента ФСБ в Харьковской области. Он готовил серию ракетно-бомбовых ударов по боевым позициям Сил обороны, защищающих регион от нового наступления окупантов.

Главными целями были пункты базирования радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов ПВО. Российский агент пытался установить и передать их координаты спецслужбе врага.

Известно, что мужчина объезжал пригород областного центра, где скрыто фиксировал места возможной дислокации подразделений ВСУ. Впрочем, Служба безопасности предотвратила воплощение вражеских планов и задержала злоумышленника. Одновременно с этим были проведены дополнительные мероприятия по обеспечению позиций ВСУ.

Вражеским приспешником оказался 30-летний житель одного из поселков Харьковского района.

В конце 2023 года он был завербован в агентурный аппарат вражеской спецслужбы и получил задачу, кроме передачи данных об объектах ПВО, мобилизовать в ряды ВСУ.

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК. В настоящее время предатель находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

СБУ задержала корректировщиков двойного удара "Искандерами" РФ по Покровску

СБУ задержала шестерых агентов РФ. Они скорректировали двойной удар "Искандерами" по многоэтажке в Покровске Донецкой области.

Правоохранители выяснили, что 7 августа 2023 года российские оккупанты нанесли двойной удар ракетами «Искандер» по городу Покровск по наведению задержанных.

Во время первого удара россияне попали в многоквартирный дом, а когда на место приехали полицейские и спасатели, они нанесли повторный удар. Были погибшие и раненые. Поделиться

Также агентурная группа готовила координаты для ракетных ударов по местам базирования сил обороны на Авдеевском направлении. Агенты обходили местность и пытались фиксировать оборонные позиции ВСУ. У них был общий куратор по военной разведке РФ.