СБУ задержала корректировщиков двойного удара "Искандерами" РФ по Покровску
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Украина
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СБУ задержала корректировщиков двойного удара "Искандерами" РФ по Покровску

СБУ
сбу
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СБУ задержала шестерых агентов РФ. Они скорректировали двойной удар "Искандерами" по многоэтажке в Покровске Донецкой области.

Что известно о задержанных корректировщиках удара РФ по Покровску

Правоохранители выяснили, что 7 августа 2023 года российские оккупанты нанесли двойной удар ракетами «Искандер» по городу Покровск по наведению задержанных.

Во время первого удара россияне попали в многоквартирный дом, а когда на место приехали полицейские и спасатели, они нанесли повторный удар. Были погибли и ранены.

Также агентурная группа готовила координаты для ракетных ударов по местам базирования сил обороны на Авдеевском направлении. Агенты обходили местность и пытались фиксировать оборонные позиции ВСУ. У них был общий куратор по военной разведке РФ.

Сотрудник российской спецслужбы использовал прокремлевские Telegram-каналы, чтобы найти себе потенциальных агентов и завербовать их.

Следователи СБУ сообщили всем задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 КМУ — государственная измена в условиях военного положения. Еще решается вопрос о дополнительной квалификации преступления по ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны). Подозреваемым грозит пожизненное заключение.

Что известно об обстреле Покровска

Российские военные 7 августа 2023 обстреляли многоэтажку в городе Покровск (Донецкая область). Враг сначала атаковал дом "Искандерами".

Ракеты повредили частные и девяти- и пятиэтажные дома, гостиницу, заведения питания, магазины и админздания.

Повторная атака была по спасателям и полицейским, работавшим над ликвидацией последствий.

Всего из-за обстрела Покровска 7 человек погибли (пять гражданских, спасатель и военный), 88 были ранены.

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