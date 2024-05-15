СБУ затримала коригувальників подвійного удару "Іскандерами" РФ по Покровську
Категорія
Україна
Дата публікації

СБУ затримала коригувальників подвійного удару "Іскандерами" РФ по Покровську

СБУ
сбу

СБУ затримала шістьох агентів РФ. Вони скоригували подвійний удар "Іскандерами" по багатоповерхівці у Покровську Донецької області.

Що відомо про затриманих коригувальників удару РФ по Покровську

Правоохоронці зʼясували, що 7 серпня 2023 року російські окупанти здійснили подвійний удар ракетами «Іскандер» по місту Покровськ за наведенням затриманих.

Під час першого удару росіяни поцілили у багатоквартирний будинок, а коли на місце приїхали поліцейські та рятувальники, вони завдали повторного удару. Були загиблі й поранені.

Також агентурна група готувала координати для ракетних ударів по місцях базування Сил оборони на Авдіївському напрямку. Агенти обходили місцевість і намагалися фіксувати оборонні позиції ЗСУ. У них був спільний куратор з воєнної розвідки РФ.

Співробітник російської спецслужби використовував прокремлівські Telegram-канали, щоб знайти собі потенційних агентів і завербувати їх.

Слідчі СБУ повідомили всім затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 КМУ — державна зрада в умовах воєнного стану. Ще вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочину за ст. 438 ККУ (порушення законів і звичаїв війни). Підозрюваним загрожує довічне увʼязнення.

Що відомо про обстріл Покровська

Російські військові 7 серпня 2023 року обстріляли багатоповерхівку в місті Покровськ (Донецька область). Ворог спочатку атакував будинок "Іскандерами".

Ракети пошкодили приватні та девʼяти- і пʼятиповерховий будинки, готель, заклади харчування, магазини й адмінбудівлі.

Повторна атака була по рятувальникам та поліцейським, які працювали над ліквідацією наслідків.

Загалом через обстріл Покровська 7 людей загинули (п'ять цивільних, рятувальник та військовий), 88 були поранені.

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