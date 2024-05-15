СБУ затримала коригувальників подвійного удару "Іскандерами" РФ по Покровську

СБУ затримала шістьох агентів РФ. Вони скоригували подвійний удар "Іскандерами" по багатоповерхівці у Покровську Донецької області.

Що відомо про затриманих коригувальників удару РФ по Покровську

Правоохоронці зʼясували, що 7 серпня 2023 року російські окупанти здійснили подвійний удар ракетами «Іскандер» по місту Покровськ за наведенням затриманих.

Під час першого удару росіяни поцілили у багатоквартирний будинок, а коли на місце приїхали поліцейські та рятувальники, вони завдали повторного удару. Були загиблі й поранені.

Також агентурна група готувала координати для ракетних ударів по місцях базування Сил оборони на Авдіївському напрямку. Агенти обходили місцевість і намагалися фіксувати оборонні позиції ЗСУ. У них був спільний куратор з воєнної розвідки РФ.

Співробітник російської спецслужби використовував прокремлівські Telegram-канали, щоб знайти собі потенційних агентів і завербувати їх.

Слідчі СБУ повідомили всім затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 КМУ — державна зрада в умовах воєнного стану. Ще вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочину за ст. 438 ККУ (порушення законів і звичаїв війни). Підозрюваним загрожує довічне увʼязнення.

Що відомо про обстріл Покровська

Російські військові 7 серпня 2023 року обстріляли багатоповерхівку в місті Покровськ (Донецька область). Ворог спочатку атакував будинок "Іскандерами".

Ракети пошкодили приватні та девʼяти- і пʼятиповерховий будинки, готель, заклади харчування, магазини й адмінбудівлі.

Повторна атака була по рятувальникам та поліцейським, які працювали над ліквідацією наслідків.