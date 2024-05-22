Служба безопасности собрала доказательную базу на продюсера и музыканта Юрия Бардаша, оправдывающего войну России против Украины.

Юрий Бардаш в начале полномасштабного вторжения сбежал в РФ

Еще в начале полномасштабного вторжения он сбежал в РФ, где начал широкую информационную кампанию в поддержку окупантов.

С этой целью Бардаш регулярно публикует антиукраинские сообщения на страницах собственного телеграмм-канала с общей аудиторией около 50 тыс. пользователей.

Среди прочего фигурант призывает к захвату Киева и Харькова. Бардаш регулярно повторяет тезисы российской пропаганды в эфирах рупоров Кремля на видеохостинге YouTube.

Бардаш проводил информационно-подрывную деятельность в пользу РФ

Служба безопасности инициировала экспертизы, подтвердившие факты его информационно-взрывной деятельности в пользу агрессора.

Таким образом, на основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Бардашу о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий); чч. 1, 2 ст. 110 (распространение материалов с призывами к изменению границ территории в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины); ст. 436 (пропаганда войны); ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Поскольку фигурант скрывается от правосудия на территории России, сейчас продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против Украины.

Скандальный продюсер Юрий Бардаш поддержал войну, развязавшую в Украине РФ, и бежал в страну-агрессорку.

Уже в Москве предатель начал распространять пропагандистские нарративы о "братских народах" и "во всем виновата Америка", восхвалять кремлевского диктатора Путина и призвать украинцев к капитуляции.

В начале этого года стало известно, что Бардаш получил российское гражданство. Он сам об этом рассказал, хвастаясь паспортом РФ на фоне портрета Путина.