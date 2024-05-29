СБУ затримала диверсанта ФСБ, який підпалив електропідстанції на Одещині
Категорія
Україна
Дата публікації

СБУ затримала диверсанта ФСБ, який підпалив електропідстанції на Одещині

СБУ
СБУ

Служба безпеки України затримала в Одеській області іноземця, який на виконання завдання російських спецслужб підпалив електропідстанції на півдні регіону.

Агент ФСБ мав знеструмити будинки та об’єкти критичної інфраструктури

Слідство встановило, що фігурантом виявився громадянин сусідньої європейської країни, який проживав в Україні та працював на російську ФСБ.

Зазначається, що у середині квітня він вилив 5 каністр з бензином на технологічне обладнання двох місцевих електропідстанцій.

Тоді відбулось загоряння силових трансформаторів, які забезпечують електроживлення 8 населених пунктів регіону.

У такий спосіб ворог намагався знеструмити сотні житлових будинків, лікарень, теплогенеруючих підприємств, гідроспоруд та об’єктів газопостачання.

За даними слідства, організатором диверсії є кримінальник із сусідньої країни Східної Європи. У злочинному світі він має статус "смотрящого" у двох прикордонних містах поблизу України.

Фігурант був завербований ФСБ і навесні цього року отримав завдання щодо вчинення серії підпалів на Одещині.

Для цього він залучив свого спільника, який мав посвідку на проживання в Україні.

Після вчинення злочину виконавець сподівався приховано виїхати за кордон. Втім, його затримали на місцевій автотрасі. 

Затриманому оголосили про підозру у диверсії, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою. Іноземцю загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Коригувальник ракет РФ на Яворівський полігон отримав термін ув'язнення

Колишній співробітник КДБ, який навів російські ракети, на Яворівський полігон отримав 15 років тюрми.

Агент ФСБ Росії, який скоригував ракетний удар по Яворівському полігону на Львівщині 13 березня 2022 року, отримав реальний термін ув’язнення.

Зазначається, що саме тоді російські військові здійснили масовану повітряну атаку, із використанням майже 30 ракет.

Засудженим є місцевий житель, колишній співробітник КДБ. Його вербуванням займався викритий СБУ раніше агент ФСБ, який отримав підозру від Служби за співпрацю з Росією.

Після початку повномасштабного вторгнення  РФ, на зрадника дистанційно вийшов звʼязковий, який скоординував його з представником ФСБ.

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