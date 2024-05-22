СБУ встановила "Гради" на морські дрони Sea Baby — фото

Як вдалося дізнатися українським журналістам від своїх інсайдерів у СБУ, Морські дрони "Sea Baby" оснастили системами "Град". Перші випробовування після модернізації уже відбулися.
Sea Baby продовжують постійно удосконалювати
Як зазначає одне з анонімних джерел у спецслужбі, "Sea Baby" — це не просто дрон, а багатофункціональна платформа, яка постійно вдосконалюється.
Окрім того, вказано, що в ніч на 20 травня дрони СБУ "Sea Baby" спільно з морськими силами ефективно відпрацювали з моря по позиціях росіян на Кінбурнській косі.
Журналісти отримали у своє розпорядження фото зимових випробувань "Sea Baby" та безпосередньо з виробництва дронів.
Що важливо знати про Sea Baby
Надводні безпілотні ударні човни Sea Baby — це безпосередня розробка Служби безпеки України.
Саме вони змогли знищити російські фрегати "Адмирал Макаров" та "Адмирал Эссен", а також мінний тральщик "Иван Голубец" і патрульний корабель "Ладный", ракетоносії "Самум" та "Буян", корабель "Павел Державин" та великий військовий буксир "Профессор Николай Муру", розвідувально-гідрографічний корабель "Владимир Козицкий".
Ба більше, Sea Baby були використані для підриву Кримського мосту.
Це український дрон може нести 850 кілограмів вибухівки, розганятись до 90 км/год та долати відстань 1000 кілометрів.
Одна з головних особливостей — його корпус виготовлений з матеріалу, який не помічають радари.
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