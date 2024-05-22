СБУ встановила "Гради" на морські дрони Sea Baby — фото
Категорія
Україна
Дата публікації

СБУ встановила "Гради" на морські дрони Sea Baby — фото

Sea Baby
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Джерело:  Українська правда

Як вдалося дізнатися українським журналістам від своїх інсайдерів у СБУ, Морські дрони "Sea Baby" оснастили системами "Град". Перші випробовування після модернізації уже відбулися.

Sea Baby продовжують постійно удосконалювати

Як зазначає одне з анонімних джерел у спецслужбі, "Sea Baby" — це не просто дрон, а багатофункціональна платформа, яка постійно вдосконалюється.

І сьогодні ми можемо підтвердити, що вони оснащені реактивною системою залпового вогню і це технологічне рішення вже показує потужні результати. Тож ворога чекають нові сюрпризи. Працюємо, як завжди ефективно, — додав інсайдер.

Фото: pravda.com.ua

Окрім того, вказано, що в ніч на 20 травня дрони СБУ "Sea Baby" спільно з морськими силами ефективно відпрацювали з моря по позиціях росіян на Кінбурнській косі.

Фото: pravda.com.ua

Журналісти отримали у своє розпорядження фото зимових випробувань "Sea Baby" та безпосередньо з виробництва дронів.

Фото: pravda.com.ua

Що важливо знати про Sea Baby

Надводні безпілотні ударні човни Sea Baby — це безпосередня розробка Служби безпеки України.

Саме вони змогли знищити російські фрегати "Адмирал Макаров" та "Адмирал Эссен", а також мінний тральщик "Иван Голубец" і патрульний корабель "Ладный", ракетоносії "Самум" та "Буян", корабель "Павел Державин" та великий військовий буксир "Профессор Николай Муру", розвідувально-гідрографічний корабель "Владимир Козицкий".

Ба більше, Sea Baby були використані для підриву Кримського мосту.

Це український дрон може нести 850 кілограмів вибухівки, розганятись до 90 км/год та долати відстань 1000 кілометрів.

Одна з головних особливостей — його корпус виготовлений з матеріалу, який не помічають радари.

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