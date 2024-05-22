СБУ установила "Грады" на морские дроны Sea Baby — фото

Как удалось узнать украинским журналистам от своих инсайдеров в СБУ, морские дроны "Sea Baby" оснастили системами "Град". Первые испытания после модернизации уже состоялись.
Sea Baby продолжают постоянно совершенствовать
Как отмечает один из анонимных источников в спецслужбе, "Sea Baby" — это не просто дрон, а постоянно совершенствующаяся многофункциональная платформа.
Кроме того, указано, что в ночь на 20 мая дроны СБУ "Sea Baby" совместно с морскими силами эффективно отработали с моря по позициям россиян на Кинбурнской косе.
Журналисты получили в свое распоряжение фото зимних испытаний "Sea Baby", а также процесса производства дронов.
Что важно знать о Sea Baby
Надводные беспилотные ударные лодки Sea Baby — это непосредственная разработка Службы безопасности Украины.
Именно они смогли уничтожить российские фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", а также минный тральщик "Иван Голубец" и патрульный корабль "Ладный", ракетоносители "Самум" и "Буян", корабль "Павел Державин" и крупный военный буксир. Профессор Николай Муру", разведывательно-гидрографический корабль "Владимир Козицкий".
Более того, Sea Baby были использованы для подрыва Крымского моста.
Этот украинский дрон может нести 850 килограммов взрывчатки, разгоняться до 90 км/ч и преодолевать расстояние в 1000 километров.
Одна из главных особенностей — его корпус изготовлен из материала, который не замечают радары.
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