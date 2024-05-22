СБУ установила "Грады" на морские дроны Sea Baby — фото
Категория
Украина
Дата публикации

СБУ установила "Грады" на морские дроны Sea Baby — фото

Sea Baby
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Источник:  Украинская правда

Как удалось узнать украинским журналистам от своих инсайдеров в СБУ, морские дроны "Sea Baby" оснастили системами "Град". Первые испытания после модернизации уже состоялись.

Sea Baby продолжают постоянно совершенствовать

Как отмечает один из анонимных источников в спецслужбе, "Sea Baby" — это не просто дрон, а постоянно совершенствующаяся многофункциональная платформа.

И сегодня мы можем подтвердить, что они оснащены реактивной системой залпового огня, и это технологическое решение уже показывает мощные результаты. Так что врага ждут новые сюрпризы. Работаем, как всегда эффективно, — добавил инсайдер.

Фото: pravda.com.ua

Кроме того, указано, что в ночь на 20 мая дроны СБУ "Sea Baby" совместно с морскими силами эффективно отработали с моря по позициям россиян на Кинбурнской косе.

Фото: pravda.com.ua

Журналисты получили в свое распоряжение фото зимних испытаний "Sea Baby", а также процесса производства дронов.

Фото: pravda.com.ua

Что важно знать о Sea Baby

Надводные беспилотные ударные лодки Sea Baby — это непосредственная разработка Службы безопасности Украины.

Именно они смогли уничтожить российские фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", а также минный тральщик "Иван Голубец" и патрульный корабль "Ладный", ракетоносители "Самум" и "Буян", корабль "Павел Державин" и крупный военный буксир. Профессор Николай Муру", разведывательно-гидрографический корабль "Владимир Козицкий".

Более того, Sea Baby были использованы для подрыва Крымского моста.

Этот украинский дрон может нести 850 килограммов взрывчатки, разгоняться до 90 км/ч и преодолевать расстояние в 1000 километров.

Одна из главных особенностей — его корпус изготовлен из материала, который не замечают радары.

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