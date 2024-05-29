СБУ задержала диверсанта ФСБ, поджегшего электроподстанции в Одесской области

Служба безопасности Украины задержала в Одесской области иностранца, который во исполнение задания российских спецслужб поджег электроподстанции на юге региона.

Агент ФСБ должен был обесточить дома и объекты критической инфраструктуры

Следствие установило, что фигурантом оказался проживающий в Украине гражданин соседней европейской страны, работавший на российскую ФСБ.

Отмечается, что в середине апреля он вылил 5 канистр с бензином на технологическое оборудование двух местных электроподстанций.

Тогда произошло возгорание силовых трансформаторов, обеспечивающих электропитание 8 населенных пунктов региона.

Таким образом, враг пытался обесточить сотни жилых домов, больниц, теплогенерирующих предприятий, гидросооружений и объектов газоснабжения.

По данным следствия, организатором диверсии является уголовник из соседней страны Восточной Европы. В преступном мире он имеет статус "смотрящего" в двух приграничных городах вблизи Украины.

Фигурант был завербован ФСБ и весной этого года получил задачу по совершению серии поджогов в Одесской области.

Для этого он привлек своего сообщника, который имел вид на жительство в Украине.

После совершения преступления исполнитель надеялся скрыто уехать за границу. Впрочем, он был задержан на местной автотрассе.

Задержанному объявили о подозрении в диверсии, совершенном в условиях военного положения. В настоящее время он находится под стражей. Иностранцу грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Корректировщик ракет РФ на Яворивский полигон получил срок заключения

Бывший сотрудник КГБ, приведший российские ракеты, на Яворивский полигон получил 15 лет тюрьмы.

Агент ФСБ России, скорректировавший ракетный удар по Яворивскому полигону во Львовской области 13 марта 2022 года, получил реальный срок заключения.

Отмечается, что именно тогда российские военные совершили массированную воздушную атаку с использованием почти 30 ракет.

Осужденным является местный житель, бывший сотрудник КГБ. Его вербовкой занимался разоблаченный СБУ ранее агент ФСБ, получивший подозрение от Службы за сотрудничество с Россией.

После начала полномасштабного вторжения РФ на предателя дистанционно вышел связной, который скоординировал его с представителем ФСБ.