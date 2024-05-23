В СБУ раскрыли подробности первого использования дронов Sea Baby с РСЗО "Град"

Оснащение морских дронов Sea Baby реактивными системами залпового огня — это яркое свидетельство того, что Служба безопасности Украины ежедневно усовершенствуется, чтобы внедрять лучшие военно-технологические решения для уничтожения врага.

Малюк раскрыл детали использования Sea Baby с РСЗО "Град"

По словам руководителя СБУ Василия Малюка, впервые дрон Sea Baby, оснащенный реактивными системами залпового огня «Град», был использован в декабре 2023 года.

Об этом Малюк рассказал во время саммита фандрейзинговой платформы UNITED24.

Использование надводных морских боевых дронов — это новая веха в истории морских сражений. Но мы пошли намного дальше, и сегодня успешно адаптируем разные виды вооружения к нашим беспилотникам. Не будем раскрывать все детали, чтобы не давать врагу возможности подготовиться. Главное, что мы внедряем лучшие военно-технологические решения, ежедневно экспериментируем и усовершенствуемся. Василий Малюк Глава СБУ

Ведь Sea Baby это многоцелевые платформы, на которые спецслужба ставит дополнительное вооружение для выполнения различных задач. Среди прочего дрон эффективно выполняет дистанционное минирование. И, по словам Главы СБУ, таким образом были поражены уже 4 вражеских корабля.

Василий Малюк напомнил, что история применения надводных дронов началась в 2022 году, когда Верховный Главнокомандующий, Президент Украины Владимир Зеленский поставил СБУ соответствующую задачу: остановить доминирование россиян в акватории Черного моря и создать оперативно выгодные условия для функционирования зернового коридора.

Спецслужба выполнила его, начиная от оперативного замысла и до успешных боевых выходов. СБУ первой использовала надводные беспилотники в своих спецоперациях.

Впоследствии к нам присоединились собратья из ГУР и ВМСУ. И сегодня у нас очень много трофеев. В частности, СБУ поразила 11 вражеских кораблей. И в сущности, мы загнали российский флот в бухту Новороссийска. Но даже там мы их достали, поразив большой десантный корабль «Оленегорский горняк». Поделиться

С помощью дронов, оснащенных РСЗО, спецслужба может существенно увеличить список потенциальных целей на море.

Одной из приоритетных целей Василий Малюк называет и Крымский мост, уже дважды пораженный СБУ, в том числе с помощью морских дронов Sea Baby.

Глава СБУ поблагодарил амбассадоров UNITED24, волонтеров и всех украинцев, которые донатят и помогают украинским защитникам. А также — побратимов из Сил обороны, совместно с которыми спецслужба реализует разные замыслы.

Впереди очень много сюрпризов. Поверьте, СБУ и все Силы обороны не подведут. Мы должны динамично двигаться к Победе, поскольку в единстве наша сила. Поделиться

Sea Baby постоянно совершенствуются

Как отмечает один из анонимных источников в спецслужбе, "Sea Baby" — это не просто дрон, а постоянно совершенствующаяся многофункциональная платформа.

И сегодня мы можем подтвердить, что они оснащены реактивной системой залпового огня, и это технологическое решение уже показывает мощные результаты. Так что врага ждут новые сюрпризы. Работаем, как всегда эффективно, — добавил инсайдер.

Кроме того, отмечено, что в ночь на 20 мая дроны СБУ "Sea Baby" совместно с морскими силами эффективно отработали с моря по позициям россиян на Кинбурнской косе.