У СБУ розкрили подробиці першого використання дронів Sea Baby з РСЗВ "Град"
Категорія
Україна
Дата публікації

У СБУ розкрили подробиці першого використання дронів Sea Baby з РСЗВ "Град"

СБУ
Sea Baby

Оснащення морських дронів Sea Baby реактивними системами залпового вогню — це яскраве свідчення того, що Служба безпеки України щодня вдосконалюється, щоб впроваджувати кращі військово-технологічні рішення для знищення ворога.

Малюк розкрив деталі використання Sea Baby з РСЗВ "Град"

За словами керівника СБУ Василя Малюка, вперше дрон Sea Baby, оснащений реактивними системами залпового вогню «Град», був використаний у грудні 2023 року.

Про це Малюк розповів під час саміту фандрейзингової платформи UNITED24.

Використання надводних морських бойових дронів — це нова віха в історії морських битв. Але ми пішли набагато далі, і сьогодні успішно адаптуємо різні види озброєння до наших безпілотників. Не будемо розкривати усі деталі, аби не давати ворогу можливості підготуватися. Головне, що ми впроваджуємо кращі військово-технологічні рішення, щодня експериментуємо і вдосконалюємося.

Василь Малюк

Василь Малюк

Голова СБУ

Адже Sea Baby — це багатоцільові платформи, на які спецслужба ставить додаткове озброєння для виконання різних завдань. Серед іншого дрон ефективно виконує дистанційне мінування. І, за словами Голови СБУ, таким чином було вражено вже 4 ворожі кораблі.

Василь Малюк нагадав, що історія застосування надводних дронів розпочалася у 2022 році, коли Верховний Головнокомандувач, Президент України Володимир Зеленський поставив СБУ відповідне завдання: зупинити домінування росіян в акваторії Чорного моря і створити оперативно вигідні умови для функціонування зернового коридору.

Спецслужба виконала його, починаючи від оперативного задуму і до успішних бойових виходів. СБУ першою використала надводні безпілотники у своїх спецопераціях.

Згодом до нас приєдналися побратими з ГУР і ВМСУ. І сьогодні у нас дуже багато трофеїв. Зокрема, СБУ вразила 11 ворожих кораблів. І по суті, ми загнали російський флот у бухту Новоросійська. Але навіть там ми їх дістали, вразивши великий десантний корабель «Олєнєгорський горняк».

З допомогою дронів, оснащених РСЗВ, спецслужба може суттєво збільшити перелік потенційних цілей на морі.

Однією з пріоритетних цілей Василь Малюк називає і Кримський міст, який вже двічі був уражений СБУ, в тому числі з допомогою морських дронів Sea Baby.

Голова СБУ подякував амбасадорам UNITED24, волонтерам і всім українцям, які донатять і допомагають українським захисникам. А також — побратимам із Сил оборони, спільно з якими спецслужба реалізовує різні задуми.

Попереду дуже й дуже багато сюрпризів. Повірте, СБУ і всі Сили оборони не підведуть. Ми маємо разом динамічно рухатися до Перемоги, оскільки в єдності наша сила.

Sea Baby постійно вдосконалюються

Як зазначає одне з анонімних джерел у спецслужбі, "Sea Baby" — це не просто дрон, а багатофункціональна платформа, яка постійно вдосконалюється.

І сьогодні ми можемо підтвердити, що вони оснащені реактивною системою залпового вогню і це технологічне рішення вже показує потужні результати. Тож ворога чекають нові сюрпризи. Працюємо, як завжди ефективно, — додав інсайдер.

Окрім того, вказано, що в ніч на 20 травня дрони СБУ "Sea Baby" спільно з морськими силами ефективно відпрацювали з моря по позиціях росіян на Кінбурнській косі.

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