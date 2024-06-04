СБУ задержала агента РФ, готовившего теракты против военных ТЦК
Категория
Украина
Дата публикации

СБУ задержала агента РФ, готовившего теракты против военных ТЦК

СБУ
сбу
Читати українською

СБУ задержала мужчину, который готовил взрывы авто работников военкоматов в Запорожье. Он подозревается в работе на российские спецслужбы.

Главные тезисы

  • СБУ задержала агента РФ, готовившего теракты против военных ТЦК в Запорожье по указаниям российских спецслужб.
  • Подозреваемый проводил доразведку и устанавливал под автомобили работников местных военкоматов для подрыва.
  • Задержанный подозревается в государственной измене и грозит ему пожизненное заключение.
  • Российский агент был завербован ФСБ и шпионил за объектами обороны в Запорожье.
  • СБУ ужесточила меры безопасности для защиты маршрутов передвижения украинских военнослужащих.

Что известно о задержанном агенте РФ

По версии следствия, подозреваемый действовал по указаниям Федеральной службы безопасности РФ, он должен был найти машины работников местных ТЦК, а затем установить под ними самодельную взрывчатку дистанционного управления.

Подозреваемый ежедневно следил за парковками вблизи военкоматов, чтобы найти будущие цели. Далее он должен получить от российского куратора подробные инструкции по терактам, — отмечает СБУ.

Подозреваемый был задержан, когда он проводил доразведку вблизи объекта Сил обороны. У него изъяли мобильный телефон с поличным. Также СБУ установила, что подозреваемый шпионил и за трансформаторными подстанциями Запорожья.

По данным следствия, задержанный — охранник местной энергокомпании, которого ФСБ дистанционно завербовала в апреле. Мужчину заметили из-за его дочери, проживающей в Москве и сотрудничающей с российской спецслужбой.

Какое наказание грозит задержанному

Задержанный сейчас под стражей. Его подозревают в государственной измене - за это грозит пожизненное заключение.

В то же время, СБУ дополнительно защитила маршруты передвижения военнослужащих ВСУ и их базы.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ сообщила о подозрении пророссийскому продюсеру Бардашу
СБУ
Юрий Бардаш
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ задержала диверсанта ФСБ, поджегшего электроподстанции в Одесской области
СБУ
СБУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Курирует ракетные удары по Украине. СБУ объявила подозрение российскому генералу Баранову
СБУ
Ракети

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?