СБУ задержала мужчину, который готовил взрывы авто работников военкоматов в Запорожье. Он подозревается в работе на российские спецслужбы.

Что известно о задержанном агенте РФ

По версии следствия, подозреваемый действовал по указаниям Федеральной службы безопасности РФ, он должен был найти машины работников местных ТЦК, а затем установить под ними самодельную взрывчатку дистанционного управления.

Подозреваемый ежедневно следил за парковками вблизи военкоматов, чтобы найти будущие цели. Далее он должен получить от российского куратора подробные инструкции по терактам, — отмечает СБУ. Поделиться

Подозреваемый был задержан, когда он проводил доразведку вблизи объекта Сил обороны. У него изъяли мобильный телефон с поличным. Также СБУ установила, что подозреваемый шпионил и за трансформаторными подстанциями Запорожья.

По данным следствия, задержанный — охранник местной энергокомпании, которого ФСБ дистанционно завербовала в апреле. Мужчину заметили из-за его дочери, проживающей в Москве и сотрудничающей с российской спецслужбой.

Какое наказание грозит задержанному

Задержанный сейчас под стражей. Его подозревают в государственной измене - за это грозит пожизненное заключение.