СБУ задержала мужчину, который готовил взрывы авто работников военкоматов в Запорожье. Он подозревается в работе на российские спецслужбы.
Главные тезисы
- СБУ задержала агента РФ, готовившего теракты против военных ТЦК в Запорожье по указаниям российских спецслужб.
- Подозреваемый проводил доразведку и устанавливал под автомобили работников местных военкоматов для подрыва.
- Задержанный подозревается в государственной измене и грозит ему пожизненное заключение.
- Российский агент был завербован ФСБ и шпионил за объектами обороны в Запорожье.
- СБУ ужесточила меры безопасности для защиты маршрутов передвижения украинских военнослужащих.
Что известно о задержанном агенте РФ
По версии следствия, подозреваемый действовал по указаниям Федеральной службы безопасности РФ, он должен был найти машины работников местных ТЦК, а затем установить под ними самодельную взрывчатку дистанционного управления.
Подозреваемый был задержан, когда он проводил доразведку вблизи объекта Сил обороны. У него изъяли мобильный телефон с поличным. Также СБУ установила, что подозреваемый шпионил и за трансформаторными подстанциями Запорожья.
По данным следствия, задержанный — охранник местной энергокомпании, которого ФСБ дистанционно завербовала в апреле. Мужчину заметили из-за его дочери, проживающей в Москве и сотрудничающей с российской спецслужбой.
Какое наказание грозит задержанному
Задержанный сейчас под стражей. Его подозревают в государственной измене - за это грозит пожизненное заключение.
В то же время, СБУ дополнительно защитила маршруты передвижения военнослужащих ВСУ и их базы.
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