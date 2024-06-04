СБУ затримала чоловіка, який готував підриви авто працівників військкоматів у Запоріжжі. Його підозрюють у роботі на російські спецслужби.
Головні тези:
- Затриманий агент РФ готував теракти проти військових ТЦК у Запоріжжі за вказівками російських спецслужб.
- Підозрюваний проводив дорозвідку та встановлював під авто автівки працівників місцевих військкоматів для підриву.
- Слідство виявило, що затриманий шпигував за трансформаторними підстанціями у Запоріжжі.
- Затриманому загрожує довічне ув'язнення за державну зраду, він зараз перебуває під вартою.
- СБУ збільшила заходи безпеки для захисту маршрутів пересування військовослужбовців ЗСУ та їх баз.
Що відомо про затриманого агента РФ
За версією слідства, підозрюваний діяв за вказівками Федеральної служби безпеки РФ, він мав знайти автівки працівників місцевих ТЦК, а потім встановити під ними саморобну вибухівку дистанційного керування.
Підозрюваного затримали, коли він проводив дорозвідку поблизу обʼєкта Сил оборони. У нього вилучили мобільний телефон із доказами. Також СБУ встановила, що підозрюваний шпигував і за трансформаторними підстанціями Запоріжжя.
За даними слідства, затриманий — охоронець місцевої енергокомпанії, якого ФСБ дистанційно завербувала у квітні. Чоловіка помітили через його доньку, яка проживає в Москві та співпрацює з російською спецслужбою.
Яке покарання загрожує затриманому
Затриманий зараз під вартою. Його підозрюють у державній зраді — за це загрожує довічне ув’язнення.
Водночас СБУ додатково захистила маршрути пересування військовослужбовців ЗСУ та їхні бази.
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