СБУ затримала чоловіка, який готував підриви авто працівників військкоматів у Запоріжжі. Його підозрюють у роботі на російські спецслужби.

Що відомо про затриманого агента РФ

За версією слідства, підозрюваний діяв за вказівками Федеральної служби безпеки РФ, він мав знайти автівки працівників місцевих ТЦК, а потім встановити під ними саморобну вибухівку дистанційного керування.

Підозрюваний щоденно стежив за парковками поблизу військкоматів, щоб знайти майбутні цілі. Далі він мав отримати від російського куратора детальні інструкції щодо терактів, — зазначає СБУ. Поширити

Підозрюваного затримали, коли він проводив дорозвідку поблизу обʼєкта Сил оборони. У нього вилучили мобільний телефон із доказами. Також СБУ встановила, що підозрюваний шпигував і за трансформаторними підстанціями Запоріжжя.

За даними слідства, затриманий — охоронець місцевої енергокомпанії, якого ФСБ дистанційно завербувала у квітні. Чоловіка помітили через його доньку, яка проживає в Москві та співпрацює з російською спецслужбою.

Яке покарання загрожує затриманому

Затриманий зараз під вартою. Його підозрюють у державній зраді — за це загрожує довічне ув’язнення.