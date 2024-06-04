В Украинской православной церкви (Московского патриархата) был обнаружен и заблокирован канал распространения антиукраинской литературы. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

УПЦ (МП) продолжает расшатывать ситуацию внутри Украины

СБУ сообщает, что изъяла пророссийские издания, пропагандировавшие религиозную нетерпимость и оправдывавшие войну РФ против нашей страны.

Вражеская литература была найдена в Ужгороде, Житомире, Николаеве и Киеве.

Владельцы этих магазинов оптом заказывали пропагандистскую литературу в типографии Тернопольской области. Инициированная Службой безопасности судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила, что в найденных экземплярах оправдывалась вооруженная агрессия РФ против Украины, содержались призывы к межконфессиональной вражде и религиозной нетерпимости, — сказано в сообщении украинской спецслужбы. Поделиться

СБУ обращает внимание, что активное массовое распространение пророссийских изданий могло стать причиной расшатывания общественно-политической обстановки в Украине в пользу страны-агрессорки.

На основании собранных доказательств владелицам одного из магазинов сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 300 Уголовного кодекса Украины (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию).

Кроме того, указано, что продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения преступников к ответственности.

Артём «Східний» Карякин призывает парламент запретить РПЦ в Украине

Военнослужащий ВСУ и партизан Артем "Східний" Карякин обратился к Верховной Раде с мощным призывом касательно принятия законопроекта №8371 о запрете РПЦ в Украине.

Воин обращает внимание на то, что адептам ФСБ в лице РПЦ не место в нашей стране, особенно в момент тотальной войны за право существования нашей нации в независимой Украине.

Обращаюсь также к собратьям из разных подразделений ВСУ с просьбой записать аналогичные обращения и поддержать важную инициативу, которая, я уверен, спасет тысячу жизней украинцев. Артем "Восточный" Карякин Военнослужащий ВСУ и партизан

Что важно понимать, законопроект №8371 имеет целью запретить деятельности РПЦ, лишить права пользоваться государственным и коммунальным имуществом религиозных организаций, которые не разорвут свою связь с Москвой, а также упростит переход православных общин из московской церкви в украинскую.