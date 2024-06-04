В Украинской православной церкви (Московского патриархата) был обнаружен и заблокирован канал распространения антиукраинской литературы. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Главные тезисы
- Служба безопасности Украины заблокировала распространение антиукраинской литературы в УПЦ (МП), пропагандирующей религиозную нетерпимость и оправдывающей войну РФ против Украины.
- Пророссийские издания, изъятые в различных городах Украины, могли ухудшить обстановку в пользу РФ, поэтому проводится расследование и предпринимаются законодательные инициативы.
- Был предложен законопроект о запрете деятельности РПЦ в Украине, чтобы сохранить национальную безопасность и единство страны.
- Судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила, что обнаруженная литература содержала призывы к религиозной нетерпимости и оправдывала вооруженную агрессию РФ против Украины.
- Военнослужащий ВСУ и партизан Артем “Східний” Карякин призывает к принятию закона о запрете РПЦ в Украине с целью защиты интересов страны.
УПЦ (МП) продолжает расшатывать ситуацию внутри Украины
СБУ сообщает, что изъяла пророссийские издания, пропагандировавшие религиозную нетерпимость и оправдывавшие войну РФ против нашей страны.
Вражеская литература была найдена в Ужгороде, Житомире, Николаеве и Киеве.
СБУ обращает внимание, что активное массовое распространение пророссийских изданий могло стать причиной расшатывания общественно-политической обстановки в Украине в пользу страны-агрессорки.
На основании собранных доказательств владелицам одного из магазинов сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 300 Уголовного кодекса Украины (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию).
Кроме того, указано, что продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения преступников к ответственности.
Артём «Східний» Карякин призывает парламент запретить РПЦ в Украине
Военнослужащий ВСУ и партизан Артем "Східний" Карякин обратился к Верховной Раде с мощным призывом касательно принятия законопроекта №8371 о запрете РПЦ в Украине.
Воин обращает внимание на то, что адептам ФСБ в лице РПЦ не место в нашей стране, особенно в момент тотальной войны за право существования нашей нации в независимой Украине.
Что важно понимать, законопроект №8371 имеет целью запретить деятельности РПЦ, лишить права пользоваться государственным и коммунальным имуществом религиозных организаций, которые не разорвут свою связь с Москвой, а также упростит переход православных общин из московской церкви в украинскую.
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