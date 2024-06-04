У мережі церковних лавок Української православної церкви (Московського патріархату) було виявлено та заблоковано канал розповсюдження антиукраїнської літератури. Про це повідомляє Служба безпеки України.

УПЦ (МП) продовжує розхитувати ситуацію всередині України

СБУ повідомляє, що вилучила проросійські видання, які пропагували релігійну нетерпимість та виправдовували війну РФ проти нашої країни.

Ворожу літературу було знайдено в Ужгороді, Житомирі, Миколаєві та Києві на території однієї з мереж церковних лавок УПЦ (МП).

Власники цих крамниць оптом замовляли пропагандистську літературу в типографії на Тернопільщині. Ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза підтвердила, що у знайдених примірниках виправдовувалася збройна агресія РФ проти України, містилися заклики до міжконфесійної ворожнечі та релігійної нетерпимості, — йдеться в повідомленні української спецслужби. Поширити

СБУ звертає увагу на те, що активне масове розповсюдження проросійських видань могло стати причиною розхитування суспільно-політичної обстановки в Україні на користь країни-агресорки.

На підставі зібраних доказів власниці однієї з крамниць повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 300 Кримінального кодексу України (ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію).

Окрім того, наголошується, що триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення злочинців до відповідальності.

Артем «Східний» Карякін закликає парламент заборонити РПЦ в Україні

Військовослужбовець ЗСУ та партизан Артем “Східний” Карякін звернувся до Верховної Ради з потужним закликом щодо ухвалення законопроєкту №8371 про заборону РПЦ в Україні.

Воїн звертає увагу на те, що адептам ФСБ в особі РПЦ не місце у нашій країні, особливо у момент тотальної війни за право існування нашої нації у незалежній Україні.

Звертаюся також до побратимів із різних підрозділів ЗСУ з проханням записати аналогічні звернення та підтримати важливу ініціативу, яка, я впевнений, врятує жодну тисячу життів українців Артем “Східний” Карякін Військовослужбовець ЗСУ та партизан

Що важливо розуміти, законопроєкт №8371 має на меті заборонити діяльності РПЦ, позбавити права користуватися державним і комунальним майном релігійні організації, які не розірвуть свій зв’язок із Москвою, а також спростити переходи православних громад з московської церкви в українську.