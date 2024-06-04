У мережі церковних лавок Української православної церкви (Московського патріархату) було виявлено та заблоковано канал розповсюдження антиукраїнської літератури. Про це повідомляє Служба безпеки України.
Головні тези:
- Служба безпеки України зупинила поширення антиукраїнської літератури у церковних лавках УПЦ (МП).
- Знайдена література пропагувала релігійну нетерпимість та виправдовувала війну РФ проти України.
- Активне масове розповсюдження проросійських видань могло погіршити суспільно-політичну обстановку на користь РФ.
- Пропонується законопроєкт про заборону РПЦ в Україні для збереження національної безпеки та єдності.
- Ініціатива Артема “Східного” Карякіна має на меті позбавити РПЦ прав на державне майно та спростити перехід до української церкви.
УПЦ (МП) продовжує розхитувати ситуацію всередині України
СБУ повідомляє, що вилучила проросійські видання, які пропагували релігійну нетерпимість та виправдовували війну РФ проти нашої країни.
Ворожу літературу було знайдено в Ужгороді, Житомирі, Миколаєві та Києві на території однієї з мереж церковних лавок УПЦ (МП).
СБУ звертає увагу на те, що активне масове розповсюдження проросійських видань могло стати причиною розхитування суспільно-політичної обстановки в Україні на користь країни-агресорки.
На підставі зібраних доказів власниці однієї з крамниць повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 300 Кримінального кодексу України (ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію).
Окрім того, наголошується, що триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення злочинців до відповідальності.
Артем «Східний» Карякін закликає парламент заборонити РПЦ в Україні
Військовослужбовець ЗСУ та партизан Артем “Східний” Карякін звернувся до Верховної Ради з потужним закликом щодо ухвалення законопроєкту №8371 про заборону РПЦ в Україні.
Воїн звертає увагу на те, що адептам ФСБ в особі РПЦ не місце у нашій країні, особливо у момент тотальної війни за право існування нашої нації у незалежній Україні.
Що важливо розуміти, законопроєкт №8371 має на меті заборонити діяльності РПЦ, позбавити права користуватися державним і комунальним майном релігійні організації, які не розірвуть свій зв’язок із Москвою, а також спростити переходи православних громад з московської церкви в українську.
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