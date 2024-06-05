Российское оппозиционное издание The Moscow Times обратило внимание на то, что нелегитимный президент РФ Владимир Путин начал носить бронежилет во время публичных мероприятий. На этом настояла Федеральная служба охраны.

Охрана пытается уберечь Путина от покушения

Эту информацию журналистам также подтвердили двое российских чиновников, близких к Кремлю.

Согласно данным одного из инсайдеров, во время парада 9 мая 2024 года российский диктатор был в скрытом бронежилете.

Эти странные меры безопасности прокомментировал британский консультант Джейд Миллер.

По словам последнего, судя по тому, что Путин ходит достаточно скованно, и на его пальто не видно естественных складок при ходьбе, можно заключить, что российский лидер может носить бронежилет.

Кроме того, заметно, как нелегитимный глава приподнимает и поправляет плечи, что свидетельствует о дискомфорте от жилета.

В сеть слили секретные документы о резиденции Путина в Ново-Огарево

Как сообщил недавно оппозиционный российский Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, Федеральная служба охраны Российской Федерации случайно раскрыла все тайны резиденции Путина в Ново-Огарево ("Объект 53").

Кроме того, сообщается, что это место, где он живет и проводит совещания Совбеза.

Оппозиционеры иронически отмечают, что это произошло "из-за полного идиотизма".

По предварительным данным, в Ново-Огарево может быть расположен бункер нелегитимного главы Кремля.

Там очень много персонала и охраны. Подробнее читайте здесь.