Російське опозиційне видання The Moscow Times звернуло увагу на те, що нелегітимний президент РФ Володимир Путін почав носити бронежилет під час публічних заходів. На цьому наполягла Федеральна служба охорони.

Охорона намагається вберегти Путіна від замаху

Цю інформацію журналістам також підтвердили двоє російських чиновників, які є близькими до Кремля.

Згідно з даними одного з інсайдерів, під час параду 9 травня 2024 року російський диктатор був у прихованому бронежилеті.

Ці дивні заходи безпеки прокоментував британський консультант з питань безпеки Джейд Міллер.

За словами останнього, судячи з того, що Путін ходить досить скуто, і на його пальто не видно природних складок при ходьбі, можна зробити висновок, що російський лідер може носити бронежилет.

Окрім того, помітно, як нелегітимний глава піднімає і поправляє плечі, що свідчить про дискомфорт від жилета.

У мережу злили секретні документи про резиденцію Путіна в Ново-Огарьово

Як повідомив нещодавно опозиційний російський Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, Федеральна служба охорони Російської Федерації випадково розкрила всі таємниці резиденції Путіна в Ново-Огарьово ("Об'єкт 53").

Окрім того, наголошується, що це місце, де він живе та проводить наради Радбезу.

Опозиціонери іронічно зазначають, що це сталося "через повний ідіотизм".

За попередніми даними, у Ново-Огарьово може бути розташований бункер нелегітимного глави Кремля.

Там знаходиться дуже багато персоналу та охорони. Детальніше читайте тут.